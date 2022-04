TSMC espère commencer à expédier des puces 2 nm à des entreprises comme Apple en 2026

L’industrie des composants technologiques devient de plus en plus intéressante car les fabricants s’efforcent d’augmenter le degré d’innovation afin d’offrir les produits les meilleurs et les plus avancés.

En tant que tel, le géant TSMC a maintenant révélé qu’il espère commencer à expédier ses puces 2 nm à des entreprises comme Apple dans quatre ans, en 2026.

Le PDG de TSMC a déjà révélé quand il expédiera les puces 2 nm

Comme nous l’évoquions récemment, TSMC s’attend à ce que la production en série de son prochain procédé de fabrication en 3 nm ait lieu au deuxième trimestre 2023. Mais le Taïwanais ne s’arrêtera pas là et avance déjà avec des plans pleins gaz pour la production d’encore plus lithographie avancée de 2 nm.

Ainsi, selon les informations révélées, le fabricant a récemment mis à jour ses plans pour construire des composants dans le processus 2 nm, qu’il espère commencer à expédier aux clients dès 2026.

La semaine dernière, CC Wei, PDG de TSMC, a abordé les plans de coulée pour le nœud de processus de 2 nm, également connu sous le nom de N2. L’exécutif a confirmé que les transistors que l’entreprise utilisera dans les puces de cette lithographie seront GAA (gate-all-around) et qu’il continue de faire confiance à la technologie EUV (Ultra Violet Extreme) du néerlandais ASML, en afin de pouvoir intégrer les millions de transistors à l’intérieur de chaque puce.

En règle générale, plus le nœud de processus est petit, plus le nombre de transistors pouvant être insérés dans l’équipement est élevé. Par conséquent, plus chaque puce intègre de transistors, plus ils deviennent puissants et plus ils offrent une meilleure efficacité énergétique à l’équipement. Par exemple, le SoC A14 d’Apple compte 11,8 milliards de transistors, tandis que l’A15 en compte déjà 15 milliards.

En ce sens, CC Wei ajoute que «notre développement N2 est sur la bonne voie » et qu’à la fin de 2024, la même chose devrait entrer dans la production à risque, et la production elle-même devrait avoir lieu vers la seconde moitié de 2025 ou à la fin de cette année.

Apple pourrait avoir des puces de 2 nm dès 2026

TSMC compte parmi ses clients certaines des marques technologiques les plus importantes. En tant que tel, les goûts du puissant Apple peuvent compter sur le prochain processus innovant de 2 nm en 2026.

Par conséquent, les attentes sont élevées concernant les nouveautés qui apparaîtront dans les années à venir, notamment dans les possibilités que ces puces peuvent offrir aux équipements achetés par les consommateurs à cette époque.