DuckDuckGo a supprimé les résultats de recherche des sites Web dédiés au piratage

En tant qu’alternative à Google et Bing, DuckDuckGo a été activement évalué et surveillé. Ce moteur de recherche se concentre sur la confidentialité et la protection des utilisateurs et de leurs données.

Cette aura semble maintenant être mise à l’épreuve, avec une décision importante qui a été prise. DuckDuckGo a commencé à supprimer les résultats des sites dédiés au piratage, entraînant avec lui certains qui avaient récemment reçu l’autorisation de pouvoir travailler sur Internet.

Il est normal que les sites dédiés au piratage soient périodiquement bannis des moteurs de recherche Internet. Ce scénario se voit dans la proposition de Google et Microsoft, afin de se conformer aux ordonnances des tribunaux et d’éviter les problèmes juridiques.

Le dernier en date à avoir suivi cette voie est DuckDuckGo, qui a éliminé de ses registres de nombreux sites dédiés au piratage. Contrairement à la compétition qui les place en fin de classement, la décision ici a été de les éliminer totalement.

Le résultat peut être vu immédiatement lors de la recherche de DuckDuckGo, par exemple, pour le célèbre Pirate Bay. À ce site bien connu s’ajoutent d’autres de poids égal. Ainsi, en recherchant 337x ou Fmovies, le résultat sera le même, c’est-à-dire sans enregistrements.

Fait intéressant, cette décision semble avoir été poussée plus loin et freine d’autres sites. Lorsque vous recherchez le site Web bien connu Youtube-dl, dédié au téléchargement de vidéos à partir de YouTube, le résultat est le même. Cela a été autorisé à fonctionner et ne viole aucune règle de droit d’auteur.

Bien que ce processus ait été pensé pour être axé sur des ordonnances judiciaires, associées à des poursuites contre des sites piratés, la vérité est différente. En règle générale, ceux-ci se concentrent sur des liens spécifiques et non sur des domaines complets comme vous le voyez maintenant dans cette étape de DuckDuckGo.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de position prise par le moteur de recherche. DuckDuckGo semble anticiper les problèmes et c’est pourquoi il a décidé de prendre ces mesures, afin d’être protégé contre toute action dans laquelle il serait inclus pour avoir permis le partage de liens vers des sites dédiés au piratage.