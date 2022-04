11 conseils pour économiser de l’électricité avec le four

Un four consomme beaucoup d’électricité. 10% et plus de la consommation d’électricité d’un ménage de 2 ou 3 personnes serait causée par la cuisine et la pâtisserie. Mais ce n’est pas obligé d’être comme ça. Une utilisation prudente du four peut en fait se faire sentir sur la facture. La clé de cela est le comportement d’anticipation.

Pour le même résultat de cuisson, vous utilisez mieux la chaleur, de sorte que le four ne fonctionne pas aussi longtemps. Cela vous permet d’économiser de l’électricité et de l’argent.

Astuce 1 : ne préchauffez pas

Si la recette indique 40 minutes à 160 degrés, le gâteau a définitivement besoin de cette chaleur pendant tout le temps. Vous ne pouvez pas changer cela. Avec le préchauffage, cependant, le four fonctionne pendant plus de 40 minutes. Cependant, vous pouvez raccourcir le temps total. Cela vous permet d’économiser de l’énergie.

Il n’est pas nécessaire qu’il soit à 160 degrés lorsque vous mettez le gâteau au four. Après tout, le gâteau est encore à température ambiante et a besoin de temps pour atteindre la température élevée. Vous pouvez donc mettre le gâteau au four à 100 ou 120 degrés.

Vous n’avez pas besoin de préchauffer le four lors de l’ajout d’une cocotte ou d’une casserole (Image : Becca Tapert/Unsplash)

Mais attention : ce n’est pas possible avec tous les plats. La recette doit alors indiquer : ne mettez au four que lorsque le nombre total de degrés a été atteint – ou quelque chose de similaire. Vous devriez vous en tenir à cela.

Même les aliments moins sensibles tels que le pain, les petits pains ou la pâte feuilletée bénéficient d’une pleine chaleur dès le début – même si ce n’est pas vraiment nécessaire. Dans les grands forums de recettes, vous trouverez de nombreuses discussions à ce sujet. Mais une simple génoise n’a certainement pas besoin de chaleur dès le départ.

Certains fours offrent une fonction de chauffage rapide. Personnellement, je ne les utiliserais pas. Au final, le préchauffage raccourci n’économise que peu ou pas d’énergie, car l’accélération du processus consomme beaucoup d’énergie. Ce que vous seul économisez, c’est du temps.

Astuce 2 : Exposez plus tôt

Raccourcir la durée de fonctionnement du four est également une bonne astuce pour la fin du processus de cuisson. Vous éteignez alors l’appareil prématurément et continuez à utiliser la chaleur résiduelle.

Réglez simplement le minuteur sur dix minutes de moins que la durée indiquée dans la recette et éteignez le four (Image : Peter Giesecke)

Si vous éteignez le four 10 minutes avant le temps de cuisson indiqué, il ne perdra qu’un peu de température. Même s’il finit par être de 10 à 20 degrés de moins, c’est généralement suffisant pour que le plat soit exactement comme vous le souhaitez. Avec un soufflé, cependant, vous devriez éviter cela autant que possible.

La même chose s’applique ici : essayez-le et lisez ou demandez dans les forums de recettes. En fait, lors de la cuisson des petits pains, une partie de nombreuses recettes consiste à baisser la température vers la fin et à ouvrir un peu la porte du four pour laisser la vapeur s’échapper.

Astuce 3 : Gardez la porte fermée

Même s’il y a des recettes où il faut ouvrir un peu la porte du four vers la fin : en général il faut la garder fermée.

Les muffins sont-ils encore bons ? Vous n’avez pas besoin d’ouvrir la porte du four pour ce faire. Un regard par la fenêtre suffit (Image : Shraddha Agrawal/Unsplash)

Chaque fois que vous l’ouvrez, de l’air chaud s’échappe, le four doit donc réchauffer pour remplacer l’énergie perdue à l’intérieur et maintenir la température.

Donc : regarder à travers la porte vitrée pour voir à quel point le gâteau est devenu brun est correct. Ouvrir constamment la porte pour mettre le doigt dessus, qu’elle soit ferme ou molle, pas vraiment.

Astuce 4 : Convection au lieu de chaleur de voûte et de sole

De nombreuses recettes indiquent si vous devez cuire par convection ou avec chaleur de voûte et de sole. (Nous vous avons montré dans un autre article quels symboles sur le four représentent quel programme.) Mais les deux informations se trouvent sur chaque paquet de pizza. Les deux fonctionnent bien, mais avec de l’air en circulation, la température est généralement inférieure de 20 degrés. Vous économisez de l’énergie en conséquence.

La convection à une température légèrement inférieure consomme moins d’électricité que le chauffage par le haut et le bas (Image : Euronics avec des images de )

La raison en est que la convection (tout comme l’air chaud) distribue l’air dans le four de manière uniforme, tandis qu’avec la chaleur du haut et du bas, il ne vient que du haut et du bas.

Seules quelques recettes jouent vraiment un rôle. Pour les gâteaux en feuille avec une garniture que vous ne voulez pas dessécher, vous choisissez généralement la chaleur du bas. Un gâteau dans lequel le fruit est entouré par la pâte fonctionne à merveille avec la convection.

Dans la plupart des cas, vous pouvez choisir la convection au lieu de la chaleur de voûte et de sole. Ou vous venez de cuire selon une recette différente.

Astuce 5 : Plusieurs feuilles en même temps

Cuire plusieurs plaques en une seule fois permet d’économiser de l’énergie par rapport au fait de chauffer le four et de le laisser refroidir plusieurs fois de suite.

Mettre plusieurs plats au four à la fois permet d’économiser pas mal d’énergie (Image : Alex Lam/Unsplash)

Cuire plusieurs plateaux de biscuits en même temps à l’approche de Noël ne pose aucun problème. Ou deux gâteaux si la famille s’est inscrite au café du dimanche. Vous avez la place au four. La circulation d’air distribue également l’air chaud dans la chambre de cuisson afin que la même température soit partout.

S’il n’y a pas assez d’espace, vous pouvez également cuire plusieurs plaques les unes après les autres. Ensuite, vous économisez au moins l’énergie nécessaire au chauffage. Ceci s’applique également à deux recettes qui nécessitent des températures de cuisson différentes. Faites-en cuire un à la fois. Chauffez d’abord la température la plus basse, puis la plus élevée. Ou le plat d’abord, qui ne doit pas prendre le goût de l’autre.

Astuce 6 : Ne pas décongeler au four

Si les choses doivent être faites rapidement (de préférence du congélateur directement à la table), le four est souvent utilisé pour décongeler les aliments surgelés.

Si possible, ne décongelez pas les aliments surgelés au four, mais à température ambiante ou au réfrigérateur (Image : )

Si cela doit vraiment être fait rapidement, c’est le moyen le plus rapide. Mais avec un peu de prévoyance et de prévoyance, cette étape énergivore peut aussi être évitée. Les aliments surgelés se décongèlent mieux à l’air libre, comme les petits pains. Ensuite, ils passent au grille-pain. Le grillage en soi n’est pas non plus un processus très économe en énergie; le chauffage sélectif mais beaucoup plus économique par rapport au four. Vous mettez des aliments sensibles au réfrigérateur pendant la nuit, du poisson par exemple.

Astuce 7 : Nettoyer sans pyrolyse

Nettoyer un four n’est pas amusant. C’est pourquoi la pyrolyse est si populaire. Il fait le nettoyage automatiquement en chauffant l’intérieur à 500 degrés et plus et en brûlant les restes et les dépôts. Vous pouvez ensuite les essuyer sans trop d’effort. Complet.

La fonction pyrolyse du four consomme beaucoup d’électricité : mieux vaut mettre des gants en caoutchouc et utiliser des produits de nettoyage classiques (Image : )

Mais la consommation d’énergie de la pyrolyse est immense, environ six fois plus élevée qu’un seul processus de cuisson dans un four à économie d’énergie.

Cependant, vous ne devriez pas vous passer de nettoyer complètement. La saleté rend la chaleur moins conductrice et la consommation d’énergie augmente. Essuyez simplement la saleté légère avec un chiffon et de l’eau chaude après que le four ait un peu refroidi.

Astuce 8 : Utilisez des alternatives

Il ne vaut pas toujours la peine d’allumer le grand four pour de petites quantités. Il faut une quantité d’énergie relativement importante pour cuire seulement un ou deux petits pains. L’appareil doit conserver beaucoup d’air à une température constamment élevée. De plus, une quantité relativement importante d’énergie est perdue sur la grande surface externe.

Une friteuse à air chaud est essentiellement un petit four (Image : Peter Giesecke)

Certains petits appareils de la cuisine fonctionnent de manière plus économe en énergie car ils doivent chauffer moins d’air et moins d’énergie est perdue sur la plus petite surface : un micro-onde avec fonction gril et convection, par exemple, ou un mini-four, mais aussi un four à air chaud friteuse.

Une autre alternative est le grille-pain, qui rend les petits pains croustillants en un rien de temps.

Astuce 9 : Remplacez le four

Si vous n’avez pas du tout besoin d’un grand four, vous pouvez le remplacer entièrement. Grâce aux petits appareils que j’ai énumérés dans la section précédente.

Mais aussi avec un four compact comme le Siemens CB634GBS3, qui ne mesure que 45 centimètres de haut. Vous ne pouvez pas préparer d’oie dedans, mais qui fait ça encore ? Une pizza ou une plaque à biscuits tient toujours confortablement à l’intérieur.

Vous pouvez partager le four Samsung Dual Cook Flex : pour la pizza, il ne chauffe que la moitié supérieure de l’intérieur. (Image : Peter Giesecke)

Il existe également des fours que vous pouvez diviser par un panneau au milieu. Vous n’avez alors plus qu’à chauffer la moitié de la chambre de cuisson, ce qui permet d’économiser pas mal d’énergie. J’ai moi-même testé le Samsung Dual Cook Flex. Ici, vous pouvez même cuire deux plats en même temps qui nécessitent des températures différentes : la pizza à 220 degrés et le poisson à 170 degrés.

Il est même judicieux de remplacer un ancien four par un nouveau de même format – s’il consomme sensiblement moins d’électricité, c’est-à-dire s’il appartient à une meilleure classe d’efficacité énergétique.

Lors de la comparaison, faites toujours attention à la consommation électrique spécifique, car la classe d’efficacité énergétique peut varier pour les salles de cuisson de différentes tailles. Les fours à économie d’énergie ont généralement également des portes de four à triple vitrage.

Astuce 10 : Calculer la consommation électrique d’un four

La cuisinière encastrable Miele H 6167 E a été classée dans la classe d’efficacité énergétique A+ (dans l’ancienne plage de A+++ à D). Avec un intérieur de 76 litres, il consomme 1,05 kWh avec chaleur voûte et sole et 0,71 kWh avec circulation d’air. Avec 100 utilisations par an (50 avec chaque type de chauffage), les coûts s’élèvent à 40,02 euros. Calculé avec un prix de l’énergie de 45,48 cents par kilowattheure.

Le poêle encastrable Amica EBX 943 120 E, quant à lui, n’a été classé qu’A. Avec un intérieur presque aussi grand de 77 litres, il est livré avec 0,99 kWh avec chaleur de voûte et de sole et 0,83 kWh avec circulation d’air. Dans les mêmes conditions, les frais d’électricité s’élèvent ici à 41,38 euros.

Donc A+ n’est pas toujours meilleur que A. En fin de compte, tout se résume à la consommation réelle de carburant, et le scénario que j’ai choisi est possible, mais pas exactement probable. Essayez d’estimer au mieux la fréquence et la durée réelle de fonctionnement de votre four afin de calculer des valeurs réalistes.

Les valeurs de consommation pré-remplies proviennent de la cuisinière intégrée Miele H 6167 E, le prix de l’électricité du fournisseur local à Hanovre (avril 2022).

On aurait dû vous donner les valeurs de consommation de votre appareil lors de son achat. Si vous êtes intéressé par un nouvel appareil, vous pouvez trouver les informations dans le magasin sur l’étiquette énergétique. Ils sont expressément mentionnés dans la boutique en ligne.

Astuce 11 : Veuillez ne pas : programme d’économie d’énergie

Non seulement les lave-vaisselle et les lave-linge ont des programmes d’économie d’énergie, mais certains fours aussi. Ils ne maintiennent pas la température constante, mais s’arrêtent de temps en temps, puis chauffent lorsque la température descend en dessous d’un certain niveau.

Cela permet d’économiser de l’énergie et un gâteau, par exemple, cuit, mais les fluctuations de température ne sont généralement pas une bonne idée lors de la cuisson et de la cuisson. Au contraire : un appareil est d’autant meilleur qu’il peut maintenir la température avec précision.

Même si je n’ai pas encore travaillé avec un four doté d’une fonction d’économie d’énergie, les rapports des utilisateurs indiquent généralement que le résultat de cuisson n’est pas si bon. Et malgré toute la volonté d’économiser de l’énergie, cela ne peut pas être la solution.

Conclusion : de nombreuses façons d’économiser de l’énergie

Une fois qu’un four est dans la maison, il n’est plus si facile de le remplacer par un autre plus économe en énergie. Néanmoins, chaque four offre un immense potentiel d’économies – en fonction de votre comportement.

J’ai énuméré quelques conseils dans le post ci-dessus. Lisez attentivement ce que vous pouvez mettre en œuvre dans votre foyer et utilisez notre calculateur d’énergie pour faire le calcul vous-même. Ensemble, vous pouvez économiser beaucoup d’électricité grâce à nos conseils.

