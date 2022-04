Les hollandais utilisent de la poudre de fer pour chauffer leurs maisons… oui, c’est de l’énergie propre !

Avec le débat sur la dépendance de l’Europe aux énergies fossiles de la Russie, beaucoup pointent vers d’autres alternatives pour faire le pas en avant, mettre fin au besoin de gaz et de pétrole et miser sur une énergie propre et réutilisable. Actuellement, au sein de ces locaux, il y a ceux qui se chauffent grâce à une énergie propre et réutilisable… la poudre de fer.

Pas de charbon, pas de gaz, pas d’électricité, pas même d’hydrogène, mais de la poudre de fer pour chauffer 500 maisons aux Pays-Bas. Quel sera ce produit ?

Il y a dans l’angoisse de la planète le rêve d’avoir une énergie propre et inépuisable. A ce jour, certains candidats sont connus, mais ils sont encore loin d’être une option, pour plusieurs raisons, dont la difficulté technologique.

Énergie alternative durable aux combustibles fossiles

La société RIFT (Renewable Iron Fuel Technology) de l’Université technique d’Eindhoven souhaite utiliser le fer à l’échelle mondiale comme alternative durable aux combustibles fossiles pour réduire les émissions de CO2.

Le projet pilote que vous menez avec Ennatuurlijk est une étape importante vers cet objectif. Dans la ville néerlandaise de Helmond, l’entreprise travaille sur une chaudière pilote d’une capacité de 1 MW. Cette chaudière peut être utilisée, via le réseau de chauffage d’Ennatuurlijk, pour chauffer 500 logements.

Le système fonctionne comme suit : la poudre de fer est brûlée dans la chaudière. Dans ce processus, beaucoup de chaleur est libérée, par exemple pour les réseaux de chauffage. Ce qui reste est de la poussière d’oxyde. Celui-ci peut être reconverti en poudre de fer à l’aide d’hydrogène, qui à son tour « charge » la poudre et crée un carburant circulaire.

L’entreprise construit une installation pilote pour ces deux composantes. La première chaudière à brûler de la poudre de fer sera installée à Helmond. Le système qui convertit la poudre de rouille en poudre de fer est situé à Arnhem. C’est le premier du genre.

Les procédés industriels et les réseaux de chaleur nécessitent de grandes quantités d’énergie. Les alternatives durables telles que l’électricité et l’hydrogène ne peuvent pas toujours le fournir. Nos réseaux ne sont pas conçus pour fournir autant de puissance à l’industrie, au-delà de l’utilisation actuelle, en si peu de temps. C’est pourquoi, dans ces secteurs, les alternatives telles que la poudre de fer sont vraiment importantes.

A déclaré Mark Verhagen, PDG de RIFT.

De l’énergie sans CO2 et moins d’azote

Comme mentionné, aucun CO2 n’est libéré dans ce processus. De plus, les émissions d’azote au cours du processus sont bien inférieures à celles du charbon ou du gaz. Le combustible de fer offre également un certain nombre d’avantages. D’une part, il a une densité d’énergie élevée. Un mètre cube de fer contient autant d’énergie que onze mètres cubes d’hydrogène à haute pression. De plus, il est beaucoup plus sûr à stocker et à transporter que l’hydrogène.

En revanche, il ne perd pas d’énergie lors du stockage.

équipe étudiante

Le lancement du RIFT est venu de l’équipe d’étudiants SOLID de l’Université de technologie d’Eindhoven (TU/e). L’équipe travaille avec des chercheurs universitaires sur la technologie derrière le combustible de fer depuis 2015.

Le groupe a testé la technologie en 2020 à la brasserie Swinkels. Le fer combustible produisait la chaleur nécessaire au processus de brassage. Là, ils ont pu prouver que la technologie fonctionne. Avec le projet actuel, ils veulent montrer qu’il a aussi un potentiel commercial.

Fort de cette expérience et des bons résultats des projets pilotes, RIFT prévoit de construire une centrale électrique au fer de 5 MW d’ici deux ans. À cette fin, une lettre d’intention a été signée pour collaborer avec Veolia Industrial Services, une entreprise mondiale qui fournit des solutions de gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie.

Avec le projet pilote actuel d’un mégawatt, nous étudions les composants les plus importants de l’usine dans un environnement commercial. Plus tard, nous serons en mesure d’optimiser davantage le système et de l’étendre à cinq mégawatts. Je considère le fer comme une alternative durable importante aux combustibles fossiles, aux côtés des éoliennes, des panneaux solaires et de l’hydrogène. Notre objectif est de pouvoir décarboniser l’industrie lourde du monde entier avec du fer combustible.

Conclu Mark Verhagen.