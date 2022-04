Le dernier RPG du développeur Nier Automata, PlatinumGames, passe à 8 joueurs simultanés sur Steam

En bref : Square Enix est connu pour créer et publier des jeux assez fantastiques. Marvel’s Guardians of the Galaxy était un joyau surprise, et les franchises Final Fantasy et Dragon Quest semblent le faire sortir du parc à chaque nouvelle version. Malheureusement, même un éditeur du calibre de Square est capable de jeter son poids derrière un mauvais jeu de temps en temps. Le dernier RPG d’action publié par Square Enix, Babylon’s Fall, a terriblement performé sur Steam.

Pour être clair, Square Enix est régulièrement « déçu » par les performances de leurs œuvres publiées, même lorsque lesdits jeux se sont en fait très bien comportés. L’éditeur est connu pour avoir des attentes déraisonnablement élevées pour les versions. Malheureusement, même dans cet esprit, Babylon’s Fall ne se porte pas bien. Il s’en sort peut-être mieux sur console, mais sur Steam, il a touché un pathétique 8 joueurs simultanés au cours de la soirée du 12 avril. Comme le titre n’est sorti que le 3 mars, ce n’est pas un bon signe.

Il est courant que le nombre de joueurs diminue après les premières semaines de la sortie d’un jeu, mais pas à ce point. Même le travail passé de PlatinumGames, Nier Automata, continue de maintenir un nombre moyen de joueurs simultanés de 1 464 au cours des 30 derniers jours – et c’est cinq années après le lancement. En revanche, Babylon’s Fall compte en moyenne environ 138 joueurs simultanés, avec des baisses régulières dans les deux chiffres.

Alors, qu’est-ce qui ne va pas exactement avec Babylon’s Fall ? Selon les critiques, les problèmes résident dans la difficulté inexistante du jeu, sa conception de niveau terne et un étrange filtre semblable à une peinture à l’huile qui a un impact négatif sur sa fidélité graphique. Selon les critiques, la principale grâce salvatrice du jeu semble être son combat, mais même cela ne « fleurit » apparemment qu’en fin de partie.

Les fans de Nier Automata s’attendaient probablement à mieux de PlatinumGames cette fois-ci. Un RPG d’action pour 1 à 4 joueurs avec la profondeur de Nier, mais un cadre frais et une esthétique unique ? Même moi, j’aurais des raisons de vérifier cela, même si je n’ai jamais joué à un jeu Nier auparavant. Malheureusement, comme nous l’avons appris à plusieurs reprises au cours des dernières années, les jeux ne sortent pas toujours dans l’état qu’ils devraient. Babylon’s Fall semble être une autre victime de cette tendance.

Cela dit, PlatinumGames est déterminé à bien faire avec ses joueurs. Selon un tweet publié en mars, le développeur travaille déjà sur les saisons 2 et 3 du contenu du jeu, et des améliorations visant à répondre aux commentaires des joueurs sont en préparation. Cela va-t-il se transformer en une autre situation de « No Man’s Sky » ? Avec le jeu qui se trouve actuellement dans les critiques récentes de « Mostly Negative », c’est difficile à dire. Cependant, tout est possible, et nous espérons que PlatinumGames pourra changer les choses pour lui-même et pour ses joueurs.

Si vous souhaitez essayer le jeu, il est actuellement en vente au prix de 41,99 $, contre 59,99 $ sur Steam. Cet accord se termine le 27 avril, vous avez donc encore du temps pour en profiter si vous le souhaitez. Alternativement, vous pouvez essayer sa démo gratuite, qui vous oblige à lier un compte Square Enix pour jouer.