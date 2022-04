Israël teste avec succès un système qui intercepte des missiles laser

La technologie a joué un rôle particulièrement important dans le développement des armements modernes, en particulier des systèmes de défense. L’un des pays ayant une grande expérience dans cet équipement est Israël. Le pays a déjà montré comment son dôme de sécurité fonctionne contre les attaques de roquettes et de missiles ennemis. Désormais, le dôme de fer sera renforcé par la technologie laser.

Le pays a testé avec succès son nouveau système de défense silencieux, invisible et « low-cost » qui intercepte les missiles avec des lasers.

Iron Beam vient renforcer la sécurité d’Iron Dome

Bien que les Israéliens n’utilisent pas de technologie militaire très complexe, celle qu’ils utilisent s’est avérée très efficace. L’Iron Dome (ou Iron Dome) a surpris lorsqu’il a été utilisé pour servir de barrière de défense aux attaques de roquettes tirées par le Hamas sur le territoire israélien, il y a environ un an.

Pour se protéger contre les attaques aériennes, Israël a décidé de le faire en utilisant la technologie laser. La guerre qu’il a menée contre le Hamas s’est soldée par une attaque avec plus de 4 000 roquettes lancées depuis la bande de Gaza. Ainsi, pour augmenter son bouclier aérien, le gouvernement israélien a annoncé avoir testé avec succès son nouveau système de défense antimissile, l’Iron Beam.

Selon son ministère de la Défense, la technologie était capable de neutraliser différentes cibles avec « un laser de haute puissance ». Il a même partagé une vidéo pour montrer les résultats.

L’Iron Beam est destiné à compléter le détachement existant en Israël, qui comprend dans son arsenal l’Iron Dome, également capable de répondre aux attaques ennemies.

Le système a intercepté avec succès des drones, des éclats d’obus, des roquettes et des missiles antichars dans divers scénarios. Il s’agit d’une avancée majeure dans l’intégration de la technologie laser dans le système de défense de l’État d’Israël.

Comme on l’a vu l’année dernière, Iron Dome est un système au taux d’efficacité considérable qui, selon les autorités israéliennes, atteint 90% de ses objectifs. Son gros problème est qu’il est très cher (il coûte des dizaines de milliers de dollars par tir), et c’est justement cette faiblesse que le ministère de la Défense veut résoudre avec l’Iron Beam.

Iron Beam, une défense silencieuse et invisible qui ne coûte que 3,50 $

Les autorités israéliennes ont déclaré que ce système aiderait beaucoup non seulement la défense de leur pays, mais aussi les finances. En effet, si un attaquant à Gaza voulait tirer une roquette en territoire israélien, cela ne lui coûterait que quelques centaines de dollars, une somme infime comparée aux dizaines de milliers dépensés par le Dôme de fer pour le neutraliser.

Avec Iron Beam, ce compte baissera considérablement.

Cela peut ressembler à de la science-fiction, mais c’est réel. Les intersections Iron Beam sont silencieuses, invisibles et ne coûtent qu’environ 3,50 $ chacune.

Comme le rapporte l’Associated Press, mis à part les messages du gouvernement israélien, on sait peu de choses à ce stade sur l’efficacité du système laser. Il devrait être déployé sur terre, en mer et dans les airs et distribué le long des frontières d’Israël au cours de la prochaine décennie.

En février, Bennett a expliqué que son équipe prévoyait de commencer à utiliser l’appareil d’ici environ un an.

S’il est possible d’intercepter un missile ou une fusée avec juste une impulsion électrique qui coûte quelques dollars, nous aurons annulé le cercle de feu que l’Iran a établi à nos frontières. L’équation économique sera inversée ; ils investiront beaucoup et nous investirons un peu. Le système, « peut aussi servir nos amis de la région ».

Les essais, désormais partagés par l’exécutif israélien et qui, selon Bennett, positionnent le pays comme un pionnier dans le domaine de la défense, ont été effectués le mois dernier dans le désert du Néguev.

Ces systèmes étaient déjà convoités par les pays de l’Union européenne. Récemment, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que l’Allemagne envisageait d’acheter un système anti-missile, et le système israélien Iron Dome est sur la table.