Wolves on the Westwind, une fable épique basée sur The Dark Eye

Il a été récemment révélé par l’éditeur Ulysses Spiele, la sortie de Wolves on the Westwind, un conte épique qui raconte l’histoire d’un héros pour le salut de son royaume.

Basé sur un RPG de plateau vieux de 40 ans, le jeu semble avoir un certain charisme qui lui apporte une attente et un potentiel particulier. On verra…

Wolves on the Westwind est en cours de développement par les studios autrichiens appartenant à Gravity et sera un lancement à surveiller par tous les joueurs qui apprécient les histoires immersives avec des récits épiques.

Il s’agit d’un titre fortement inspiré du jeu de plateau d’origine allemande, The Dark Eye. Il s’agit d’un RPG de plateau sorti à l’origine dans les années 80 du siècle dernier et qui a eu beaucoup de succès lors de sa sortie.

Désormais, les studios autrichiens Owned by Gravity développent Wolves on the Westwind, un jeu basé sur cet univers riche et diversifié.

Dans Wolves on the Westwind, le joueur devra faire face à un mal ancien qui menace la destruction complète de Thorwal, une zone au nord-est du royaume de l’Aventure, un royaume fantastique inspiré de l’époque médiévale.

Le joueur, dans la peau d’un vétéran nommé Alrik, ou contrôlant un jeune sorcier du nom de Nedime, devra faire face à cette menace et sauver Thorval de la destruction.

Chacun des héros disponibles pour le joueur aura son propre ensemble de compétences et d’attaques, ainsi que son propre récit et arrière-plan.

Tout en parcourant le terrain et en le nettoyant du mal, notre héros aura comme moyen de transport Keenwolf, une sorte de bateau typique de la région de Thorwal. En cours de route, vous forgerez des alliances ou des ennemis, et vous aurez une équipe de compagnons spéciaux dans l’équipage du navire.

Chaque décision compte et jouera un rôle dans la fin de l’aventure. En effet, les choix que le joueur devra faire seront au cœur de Wolves on the Westwind.

Chaque décision peut conduire nos héros sur des chemins différents, qui à leur tour débloqueront de nouveaux personnages, des histoires supplémentaires et de multiples fins.

Le combat comprend des sorts, ainsi que des attaques plus physiques qui seront aidées par des manœuvres et des mouvements spécifiques. Le joueur devra choisir judicieusement quand attaquer, car il pourra avoir besoin de la force de son héros plus tard, lorsqu’il rencontrera des ennemis plus puissants.

Wolves on the Westwind sera disponible en mai sur Steam et iOS.