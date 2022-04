Parkinson : un nouveau traitement pourrait permettre aux patients de remarcher

Comme il s’agit d’une maladie très invalidante, les chercheurs investissent dans la recherche de solutions ou d’atténuations pour la maladie de Parkinson. Ainsi, un nouveau traitement offre de l’espoir dans le sens où il peut aider les patients à remarcher.

Il s’agit sans aucun doute d’un pas de plus vers une amélioration de la qualité de vie des patients.

Malgré les progrès connus concernant la maladie, les patients atteints de la maladie de Parkinson éprouvent des effets très débilitants, qui affaiblissent leurs fonctions motrices et nuisent gravement à leur vie. Pour cette raison, les chercheurs ont cherché des moyens d’atténuer la maladie, en offrant aux patients une meilleure qualité de vie, dans la mesure du possible.

Dans de nombreux cas, les patients sont confinés à un lit ou à un fauteuil roulant en raison d’une hypotension orthostatique – qui est essentiellement la chute de la pression artérielle lorsqu’ils se tiennent debout. Heureusement, et comme une bouffée d’espoir, les chercheurs semblent avoir trouvé un traitement pour ce problème particulier.

Selon un article publié dans The New England Journal of Medicine, des chercheurs ont mis au point un implant destiné à la moelle épinière et qui pourrait éventuellement permettre aux patients parkinsoniens de se lever et de marcher. Le traitement a permis à trois personnes paralysées de marcher à nouveau.

Le traitement développé par les chercheurs imite la façon dont le cerveau envoie des impulsions électriques aux muscles, stimulant l’émetteur du cerveau qui libère plus de sang lorsque les gens se lèvent.

Bien que prometteur, les chercheurs doivent mener davantage d’études et de tests sur cet implant pour les patients atteints de la maladie de Parkinson, afin de garantir sa viabilité et, à terme, plus d’applications.

