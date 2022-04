Twitter active la « pilule empoisonnée » à cause d’Elon Musk ! Découvrez ce que c’est…

Comme nous l’avons suivi, Elon Musk a des idées pour racheter le réseau social Twitter. Musk est prêt à payer 54,20 $ (environ 50 €) par action, en espèces, ce qui donne un total de 43 milliards de dollars (près de 40 milliards d’euros).

Cependant, Twitter a déjà pris des mesures pour se protéger et activé la « pilule empoisonnée ». Sachez ce que c’est.

Dans une lettre envoyée au directeur de l’administration de Twitter, Bret Taylor, Elon Musk, affirme avoir investi dans le réseau social car il croit au « potentiel » de la plateforme pour garantir le droit à la liberté d’expression dans le monde. Musk a également l’intention de retirer la société de la Bourse de New York. « C’est la dernière et la meilleure offre que je puisse faire, et si elle n’est pas acceptée, je devrai réfléchir à ma position d’actionnaire », a-t-il ajouté.

Twitter active Poison Pill ! Ce que cela veut dire?

Poison Pill est un plan de droits des actionnaires, également connu sous le nom de «pilule empoisonnée», et est un type de tactique défensive utilisée par le conseil d’administration d’une entreprise contre une acquisition.

Une telle mesure donne aux actionnaires le droit d’acheter des actions supplémentaires de la société à prix réduit, diluant ainsi les fonds propres de la partie hostile.

Cette mesure, désormais activée, vise à rendre difficile pour Musk, qui détient déjà 9% du capital, l’achat de plus de 15% des actions Twitter.

Selon un communiqué de la société, le conseil d’administration a adopté à l’unanimité un « plan de droits », qui « vise à ce que tous les actionnaires obtiennent la pleine valeur de leur investissement dans Twitter ».

Le régime de droits réduira la probabilité qu’une entité, une personne ou un groupe prenne le contrôle de Twitter par le biais de l’achat sur le marché libre sans payer à tous les actionnaires la prime due pour le contrôle des actionnaires ou sans donner au conseil suffisamment de temps pour prendre des décisions éclairées et mener des actions. qui défendent les intérêts des actionnaires

Cette mesure, qui est considérée comme légale et expire dans un an, ne signifie pas que le conseil ne peut accepter ou envisager une proposition d’acquisition de l’entreprise, précise la même note d’information émise par Twitter.