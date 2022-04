Microsoft développe un système de publicité dans le jeu pour les jeux gratuits

En bref : Microsoft travaille activement sur de nouveaux outils pour permettre aux développeurs d’intégrer et de vendre des espaces publicitaires dans les jeux. Bien que la publicité dans les jeux mobiles ne soit pas nouvelle, l’offre ciblerait spécifiquement les joueurs sur console (et potentiellement sur PC) dans les jeux gratuits. Microsoft n’a pas l’intention de prendre une part des nouveaux revenus publicitaires, mais se concentre plutôt sur la création d’un réseau et d’une plate-forme solides pour offrir davantage d’opportunités aux développeurs de jeux gratuits de se connecter avec des annonceurs potentiels.

Des sources proches de Microsoft ont récemment déclaré à Business Insider que la nouvelle fonctionnalité fournirait un marché permettant aux sociétés de placement d’annonces de travailler en étroite collaboration avec les développeurs pour sécuriser l’espace et placer des annonces dans des titres gratuits. Cette décision élargirait le modèle de publicité dans le jeu de Xbox, historiquement limité aux publicités du tableau de bord Xbox ou aux publicités spécialisées achetées et placées par des tiers.

Malgré son intention d’augmenter la publicité, Microsoft affirme comprendre les préoccupations potentielles des utilisateurs. Il cherchera des moyens d’intégrer le nouveau modèle publicitaire sans déranger les utilisateurs avec des publicités trop intrusives.

Le concept de publicité dans le jeu n’a certainement rien de nouveau. Certaines des premières publicités dans le jeu remontent aux humbles débuts du jeu à la fin des années 1970 et au début des années 1980. La pratique a depuis évolué, s’éloignant du texte en noir et blanc d’Adventureland pour adopter des approches plus directes et visuellement attrayantes pour engager un public difficile à atteindre. Le modèle publicitaire d’aujourd’hui a évolué vers un système beaucoup plus sophistiqué qui ne repose pas uniquement sur des titres centrés sur les produits ou des images statiques.

En plus des progrès techniques, les pratiques publicitaires dans les jeux ont connu une augmentation significative en raison du fait que les jeux liés à la pandémie sont devenus une fonction sociale incontournable pour des millions de personnes dans le monde. Les utilisateurs ont généralement la possibilité de gagner de la monnaie ou des objets dans le jeu en échange de visionner des vidéos publicitaires ou de cliquer sur des liens publicitaires spécifiques. Certaines plates-formes, telles que playerWON, fournissent des publicités ou des publicités pratiques et, parfois, intrusives dans le jeu. D’autres, comme Anzu, tentent d’adopter une approche plus subtile et moins intrusive en vendant des espaces publicitaires tels que des panneaux d’affichage et des décors dans l’environnement du jeu.

Les récents mouvements du géant de la technologie basé à Redmond soutiennent la spéculation selon laquelle la société est intéressée par le développement d’un réseau et d’une plate-forme publicitaire étendus. Les récentes étapes d’achat d’Activision ajoutent un réseau publicitaire prêt à l’emploi au portefeuille de l’entreprise. La société a également acquis l’ancien marché publicitaire d’AT&T, Xandr, en décembre de l’année dernière.

Des sources proches de Business Insider s’attendent à ce que la nouvelle capacité publicitaire soit en ligne et disponible d’ici le troisième trimestre 2022. Microsoft n’a pas officiellement confirmé ou nié les plans, déclarant : « Nous cherchons toujours des moyens d’améliorer l’expérience des joueurs et des développeurs, mais nous Je n’ai rien d’autre à partager. »