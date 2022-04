Reddit vous permet désormais de rechercher des commentaires

Si vous êtes un utilisateur de Reddit, vous savez que les commentaires sur les publications peuvent être (presque) innombrables. Ainsi, après de nombreuses années de demandes, la plateforme a décidé d’autoriser désormais la recherche de commentaires.

L’annonce a été faite hier, le 15 avril.

Le jeudi 14 avril, Reddit a annoncé qu’il était enfin possible de rechercher des commentaires. Si vous êtes un utilisateur, vous saurez de quoi il s’agit, sinon sachez que les utilisateurs de la plateforme réclament cette fonctionnalité depuis 17 ans.

Auparavant, selon les responsables produit et design de Reddit, les utilisateurs devaient parcourir tous les commentaires de chaque publication afin de trouver celui qu’ils recherchaient spécifiquement. Ils peuvent désormais rechercher des réponses et des commentaires spécifiques sur les publications Reddit.

Apparemment, cette fonctionnalité était la plus demandée, dans une enquête réalisée par la plateforme, en 2021. Lors des tests, environ 26 000 personnes ont utilisé la fonctionnalité, pour rechercher cinq milliards de commentaires supplémentaires.

De plus, Reddit a amélioré la recherche en la simplifiant. Après tout, avant, pour trouver un résultat, les utilisateurs devaient rechercher une correspondance exacte du commentaire qu’ils voulaient trouver. Il est maintenant moins limité, ce qui facilite le processus.

Parallèlement à cette nouvelle fonctionnalité, Reddit a constaté une augmentation de 60 % des résultats pour les requêtes qui n’en avaient pas auparavant. Plus que cela, la fonctionnalité de recherche donnera désormais la priorité aux nouveaux contenus et vérifiera l’historique de l’utilisateur pour prioriser les résultats qui pourraient vous intéresser le plus.

A lire aussi :