Nvidia annonce que la pénurie de ses graphiques GeForce RTX 30 est terminée

La pénurie de puces a été l’un des sujets les plus rapportés et commentés au cours des derniers mois. Ce problème a considérablement affecté plusieurs marchés, en particulier les cartes graphiques.

Cependant, il y a maintenant une bonne nouvelle puisque le géant Nvidia a annoncé que le manque de stock de ses GPU de la gamme GeForce RTX 30 de génération actuelle appartenait déjà au passé !

Le stock de Nvidia GeForce RTX 30 est de retour

La pandémie de COVID-19 a accentué plusieurs problèmes et faiblesses tout en en créant de nouveaux. En ce sens, la rareté des composants était l’un de ces problèmes, ayant un fort impact notamment sur le segment des cartes graphiques, notamment à une époque où les marques lançaient de nouveaux modèles de dernière génération. Et en plus du manque d’équipement, ceux existants étaient également à des prix extrêmement supérieurs à ceux recommandés par les marques, en raison de la loi de l’offre et de la demande.

Si vous faites partie de ceux qui ont souffert d’une manière ou d’une autre de l’indisponibilité de ce produit, alors il y a maintenant une bonne nouvelle. Si, d’une part, la valeur des GPU se rapproche de plus en plus de ce qui était initialement fixé par les marques, maintenant l’offre d’unités elle-même revient à la normalité tant souhaitée.

En ce sens, Nvidia a récemment annoncé la mesure « Restocked & Reloaded », dans laquelle elle informe les consommateurs de la disponibilité de remplacement de l’une de ses cartes graphiques les plus modernes sur le marché. Selon les informations du fabricant :

Les cartes graphiques de la série GeForce RTX 30 sont désormais disponibles en précommande. Obtenez la meilleure expérience de jeu avec le ray tracing immersif, une amélioration significative de l’IA avec Nvidia DSLL, une réactivité de jeu de classe mondiale avec Nvidia Reflex et une voix et vidéo alimentées par l’IA via Nvidia Broadcast.

Ce sont des nouvelles importantes pour ce marché qui a été le plus touché par le manque de composants. Il reste désormais à patienter pour que, sur les prochaines semaines, le prix des graphismes stagne également à des valeurs acceptables et recommandées.