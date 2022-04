L’Intel Graphics Arc A770 émerge en benchmark et se rapproche des GeForce RTX 2070

Les nouvelles cartes graphiques d’Intel, de la gamme Arc Alchemist, ont déjà beaucoup parlé. Cependant, rien de concret n’a encore été établi, puisque l’équipement n’a pas encore effectivement atteint le marché.

Mais récemment, le modèle Intel Arc A770 est apparu dans le benchmark Geekbench et est à égalité avec la carte graphique GeForce RTX 2070 de Nvidia.

L’Intel Arc A770 émerge dans le benchmark

Certains détails sur la ligne graphique Arc Alchemist d’Intel sont déjà connus. Cependant, le modèle le plus connu est l’Arc A350M plus basique qui, avec l’A370M, aurait déjà été commercialisé. Mais la vérité est que personne n’a encore pu les trouver à vendre, et il semble que ces GPU n’arriveront qu’à la fin du deuxième trimestre, entre mai et juin.

D’autre part, l’Intel Arc A770 sera le modèle phare de la gamme Arc Alchemist, et là-dessus, il y a maintenant quelques détails supplémentaires révélés par une plate-forme de référence. Les données ont été obtenues auprès de Geekbench, où cette carte graphique est apparue et où certaines de ses spécifications sont également présentées.

Ainsi, le GPU phare d’Intel, également connu sous le nom d’ACM-G10, tourne à 2400 MHz et dispose d’une capacité de 12,7 Go de mémoire. Selon les informations de référence OpenCL, l’appareil disposera également de 512 unités d’exécution. Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, le test a été réalisé sur une machine équipée d’un processeur Intel Core i5-9600K.

Lors du test, la carte graphique Intel Arc A770 a marqué 85585 points, une valeur bien inférieure à la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. À son tour, le GPU réalise un lien technique avec la GeForce RTX 2070.

Mais comme les informations officielles sont encore rares, on ne sait pas avec certitude si l’A770 sera réellement le modèle le plus avancé de toute la gamme, ou si Intel a encore autre chose dans sa manche pour nous surprendre. Il faudra alors attendre les prochaines semaines et attendre que la société de Pat Gelsinger fournisse quelques précisions sur ce nouvel équipement.