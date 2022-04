AMC accepte désormais Bitcoin, Dogecoin et d’autres crypto-monnaies pour les paiements en ligne

En contexte : le modèle économique d’AMC a été durement touché par la pandémie. La société a été contrainte de fermer temporairement bon nombre de ses cinémas pendant une période prolongée, perdant une part importante de ses revenus. Cependant, AMC a réussi à rebondir maintenant et a apporté plusieurs modifications mineures mais notables à son modèle commercial, y compris une poussée pour commencer à accepter les crypto-monnaies comme mode de paiement.

Le déploiement a été lent et mesuré : initialement, AMC n’autorisait les utilisateurs qu’à acheter des cartes-cadeaux en utilisant Dogecoin (via l’application Bitpay), mais maintenant, il accepte d’autres pièces et pour plus que de simples cartes-cadeaux. À l’aide de l’application mobile AMC, vous pouvez acheter des billets de cinéma et des collations en utilisant une variété de crypto-monnaies populaires : Dogecoin, Shiba Inu, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum et autres.

C’est une grande nouvelle pour ceux qui veulent utiliser leurs crypto-monnaies comme réelles devises plutôt que des investissements à long terme. Si la cryptomonnaie doit devenir vraiment courante – au point qu’elle peut être utilisée pour acheter pratiquement n’importe quoi avec une relative facilité – alors des étapes comme celles qu’AMC a prises deviendront d’autant plus critiques.

Exactement comme promis, l’application mobile AMC pour les cinémas américains d’AMC accepte désormais les paiements en ligne en utilisant Doge Coin, Shiba Inu et d’autres crypto-monnaies – grâce à Bitpay. Aussi Apple Pay, Google Pay et Paypal. Pour ce faire, vous devrez d’abord mettre à jour la dernière version de notre application. pic.twitter.com/MMy7SIxYbl – Adam Aron (@CEOAdam) 15 avril 2022

Le PDG d’AMC, Adam Aron, a annoncé aujourd’hui sur Twitter les progrès de son entreprise dans ce domaine, tout en rappelant aux clients qu’ils devront mettre à jour leur application AMC pour profiter des nouvelles options de paiement. Vraisemblablement, vous devrez soit lier un portefeuille crypto ou utiliser un service comme PayPal pour faciliter la transaction – si vous testez cela par vous-même, n’hésitez pas à nous faire savoir comment cela fonctionne dans les commentaires.

Aron a précédemment déclaré que ces nouveaux modes de paiement représentaient 14 pour cent du total des transactions en ligne d’AMC, bien que sa formulation à l’époque soit un peu vague et ait pu inclure Apple Pay, Google Pay et PayPal.