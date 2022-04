Rapport : la moitié des répondants aimeraient s’effacer complètement d’Internet

Même si cela ne semble pas être le cas à première vue, la vérité est qu’Internet nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. De plus en plus conscients de cela, les utilisateurs ne sont pas satisfaits de leur présence en ligne, selon une nouvelle enquête.

En fait, plus de la moitié des répondants ont admis qu’ils aimeraient pouvoir s’éliminer d’Internet.

Une fois sur Internet, pour toujours sur Internet. Ce n’est peut-être pas si linéaire, mais la vérité est qu’il est très compliqué de supprimer quelque chose qui a été partagé, des données aux documents et fichiers personnels. Après tout, même si c’est à portée de clic, c’est un monde très complexe et profond.

Avec le temps et la croissance technologique, les utilisateurs sont de plus en plus conscients que les entreprises avec lesquelles ils s’associent doivent en savoir plus sur eux qu’eux-mêmes.

En fait, NordVPN a interrogé environ un millier de personnes aux États-Unis d’Amérique et s’est rendu compte, par exemple, que plus de la moitié des personnes interrogées aimeraient s’effacer complètement d’Internet. Les répondants ont tous plus de 18 ans, inclus, et l’objectif de l’étude est de comprendre ce que les utilisateurs pensent de leur présence en ligne.

Parmi les personnes interrogées, un peu moins de la moitié ont déclaré qu’elles ne faisaient pas confiance à Internet et une petite partie a déclaré qu’elles préféreraient qu’Internet n’existe pas ou qu’elles ne l’avaient jamais utilisé. En ce qui concerne le type de données personnelles qu’ils ne voulaient pas voir en ligne, 53 % ont déclaré qu’ils ne voulaient pas que des étrangers accèdent à leurs informations financières et 35 % ont déclaré qu’ils ne voulaient pas voir leurs informations médicales disponibles en ligne. D’un autre côté, 9 % étaient à l’aise avec le partage d’informations financières et 14 % ont déclaré que cela ne les dérangerait pas de partager des informations médicales. En outre, 34 % des répondants ont déclaré qu’ils n’étaient pas à l’aise que quelqu’un lise leurs e-mails et leurs messages personnels.

Selon PCMarg, 31 % de l’échantillon sont prêts à payer jusqu’à 100 $ pour cacher leur identité sur Internet, tandis que 12 % sont prêts à payer jusqu’à 500 $ et 3 % sont prêts à payer 1 000 $ ou plus.

Les résultats de l’enquête montrent clairement que les utilisateurs ne seront pas satisfaits de leur exposition sur Internet. De plus, cela nous permet de réfléchir à l’impossibilité de nous effacer complètement.

