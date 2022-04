Le cuirassé Moskva a coulé ! S’agissait-il de missiles ukrainiens Neptune ?

Le cuirassé Moskva, symbole de la Russie, a été coulé. Un haut responsable du Pentagone a déclaré que le croiseur russe Moskva avait été coulé par deux missiles ukrainiens, soulignant que c’était « un coup dur » pour la Russie.

Selon les États-Unis, le Moskva a été touché par deux missiles ukrainiens Neptune.

Le responsable du département américain de la Défense n’a pas confirmé l’information selon laquelle l’armée ukrainienne aurait distrait la défense du Moskva avec un « drone » d’un côté du navire, tandis que les Neptune, des missiles de croisière anti-navires ukrainiens, l’ont frappé de l’autre côté. . .

La Russie, qui n’a pas officiellement reconnu que le joyau de sa flotte de la mer Noire a été coulé par des missiles ukrainiens, a déclaré que l’équipage avait été retiré du navire. Le naufrage du Moskva pourrait conduire la marine russe à faire preuve de plus de prudence et de moins d’implication sur le théâtre de guerre ukrainien, a déclaré le haut responsable du Pentagone.

Les missiles de Neptune ont-ils abattu le tout-puissant Moskva ?

Le R-360 Neptune est un missile de croisière anti-navire ukrainien développé par le Luch Design Bureau. Le système est entré en service dans la marine ukrainienne en mars 2021.

Selon le journal Marca, la pièce d’artillerie se compose d’un camion avec un lance-missiles équipé de quatre charges, d’un camion qui sert de centre de commandement et de deux camions avec des munitions supplémentaires. Selon I News, ces missiles peuvent atteindre une vitesse de 900 km/h. Le poids est d’environ 870 kg, 150 kg étant l’ogive. Ils mesurent plus de 5 mètres de long et environ 40 centimètres de large. Ils peuvent détruire des cibles jusqu’à cinq tonnes, qu’ils frappent à l’aide d’un système radar.

L’offensive militaire lancée aux premières heures du 24 février par la Russie en Ukraine a déjà fait fuir plus de 11 millions de personnes, dont plus de 5 millions vers les pays voisins, selon les dernières données de l’ONU – la pire crise de réfugiés jamais enregistrée en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

Selon les Nations Unies, environ 13 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Ukraine.

L’invasion russe – justifiée par Poutine avec la nécessité de « dénazifier » et de « démilitariser » l’Ukraine pour la sécurité de la Russie – a été condamnée par la généralité de la communauté internationale, qui a répondu en envoyant des armes à l’Ukraine et en imposant des sanctions à la Russie qui touchent pratiquement tout le monde. secteurs, de la banque au sport.

La guerre en Ukraine, qui est entrée aujourd’hui dans son 51e jour, a déjà tué près de 2 000 civils, selon les données de l’ONU, qui avertit que le nombre réel est susceptible d’être beaucoup plus élevé.