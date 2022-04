Google Lens sur le bureau obtient de nouvelles fonctionnalités pour la recherche d’images

Avec Google Lens, le géant de la recherche a complètement changé le paysage de ce qu’il propose et avec quelques nouveautés. C’est bien plus qu’une recherche d’images, l’élargir et lui donner un contexte et des informations supplémentaires importantes.

Bien sûr, Google continue d’investir dans son développement et cela se voit désormais sur Lens. Sur le bureau, des nouveautés importantes ont commencé à exister qui améliorent encore ce qui est offert par cette proposition de recherche.

Bien que cela ne plaise pas à tout le monde, Google Lens est arrivé sur le bureau et le navigateur de Google. Désormais, et si une recherche est effectuée pour une image, tout sera transmis à cette proposition du géant de la recherche, avec d’autres fonctionnalités.

Pour améliorer encore cette proposition, Google a maintenant apporté quelques améliorations à la version de bureau disponible. Ceux-ci cherchent à rendre cet outil plus utile et plus adapté aux souhaits et aux besoins des utilisateurs de Lens.

Ainsi, et quiconque utilise la nouvelle recherche d’images dans Chrome ou une autre plate-forme, verra immédiatement les nouvelles. Ceux-ci sont déjà présents en bas de la page de résultats et permettent à l’utilisateur de choisir la recherche, le texte ou le traducteur.

Les noms donnés à ces nouvelles fonctionnalités sont explicites et permettent de comprendre immédiatement ce qu’apporte chacune de ces fonctions. La recherche est déjà connue de tous et vous permet de trouver rapidement les images et où elles sont utilisées.

En plus de cela, nous avons également l’option Texte et traduction. Bien sûr, le premier détecte et convertit le texte présent dans l’image, et n’importe quelle zone peut être choisie. La traduction convertit également le texte actuel dans la langue choisie par l’utilisateur.

Ce sont des nouvelles intéressantes et importantes de Google pour Lens et pour votre recherche. Ils rendent cette fonctionnalité plus utile et avec encore plus de fonctionnalités, que les utilisateurs peuvent explorer très rapidement et très directement.