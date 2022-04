Guerre : les Ukrainiens s’emparent du SNAR-10M1 qui détecte les chars

Malgré toute la puissance des troupes russes, la vérité est que les soldats ukrainiens ont fait preuve d’une énorme résistance et ont même réussi à être plus efficaces dans de nombreux aspects de cette guerre.

Selon des informations récentes, des commandos ukrainiens se seraient emparés d’un radar mobile russe capable de détecter des chars jusqu’à 40 kilomètres.

SNAR-10M1, le radar mobile russe qui détecte les chars jusqu’à 40 kilomètres.

Selon les médias internationaux, au total, environ 1000 véhicules russes ont été saisis par les troupes ukrainiennes. Cette fois, les troupes ukrainiennes ont réussi à s’emparer du SNAR-10M1, un radar mobile russe qui détecte les chars jusqu’à 40 kilomètres.

Le SNAR-10M1 est conçu pour localiser des menaces mobiles (roquettes, artillerie et unités mécanisées), des cibles terrestres mobiles uniques (chars, voitures, véhicule blindé, groupe de personnes, personne individuelle), des cibles de surface marine (hors-bords, navires, péniches de débarquement d’assaut , etc.) et des cibles volant à basse altitude (hélicoptères, avions de sport, drones).

Le SNAR-10M1 dispose également d’un système de navigation autonome avec des cartes de terrain. Il dispose également d’un autre système de navigation par satellite, alternative au GPS, créé par l’Union soviétique.

Outre le véhicule radar, d’autres véhicules ont également été saisis, un char MT-LB et deux véhicules blindés BTR. Sortis de la boue à l’aide de tracteurs, les quatre véhicules ont été intégrés à l’armée ukrainienne.