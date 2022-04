watchOS 9 inclura un mode d’économie de batterie comme iOS et iPadOS

Apple a introduit le mode basse consommation dans iOS 11. Grâce à cette fonctionnalité, l’iPhone réduit la quantité d’énergie consommée lorsque la batterie est faible. Lorsqu’elle est activée, l’option active la réduction de puissance en limitant certaines fonctionnalités de l’appareil, mais ne les rend pas inutiles. Dans le cas de l’Apple Watch, jusqu’à présent, il n’y avait pas de mode d’enregistrement de cette manière, il y avait un mode qui éteignait pratiquement tout, ne laissant que l’indication horaire. Maintenant, il y a des rumeurs qui pointent vers une nouvelle gestion de l’alimentation watchOS 9.

Dans le prochain système d’exploitation pour l’Apple Watch, Apple pourra en effet mettre en place un véritable mode d’économie de batterie.

watchOS 9 avec mode basse consommation

Comme nous l’avons mentionné (et comme Apple lui-même l’explique ici), le mode d’économie de batterie iOS et iPadOS vous permet de limiter les fonctions de l’iPhone et de l’iPad pour préserver au maximum la batterie. Par exemple, l’activation de ce mode affecte la connectivité 5G, le verrouillage automatique de l’écran, la luminosité, le taux de rafraîchissement de l’écran, les photos iCloud, l’actualisation des e-mails en arrière-plan et les mises à jour en arrière-plan.

Ces fonctionnalités réduisent votre activité ou sont désactivées jusqu’à ce que le mode Batterie faible soit désactivé.

watchOS, d’autre part, a un mode de réserve de marche. Cela permet à l’utilisateur d’avoir des informations sur le temps jusqu’à ce que la batterie soit épuisée. Cependant, toutes les autres options sont complètement désactivées.

Selon l’analyste Mark Gurman, Apple pourrait envisager d’inclure un mode économiseur de batterie qui permettra à l’Apple Watch d’exécuter certaines applications et fonctions en limitant la puissance utilisée. Cela augmenterait la durée de vie de la batterie et, surtout, augmenterait l’efficacité de l’Apple Watch Series 8 (ainsi que du reste) lors de son lancement.

Ce n’est qu’une autre tentative d’Apple pour essayer d’améliorer l’autonomie de ses smartwatches. Parce qu’il n’a pas augmenté ces dernières années. L’arrivée de ce mode, d’une nouvelle puce et d’une optimisation matérielle dans la Série 8 signifierait une augmentation de l’autonomie de la future montre.