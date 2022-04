Twitter signale son intention d' »empoisonner » son action si Elon Musk acquiert une participation de 15%

Pourquoi c’est important : Le drame continue alors que Twitter se démène pour éviter une prise de contrôle hostile initiée par Elon Musk. La société a eu peur que le milliardaire prenne le contrôle et mette en œuvre ses plans, qu’il a révélés plus tôt ce matin. Parmi les changements, Musk aimerait ouvrir les algorithmes de Twitter pour une plus grande transparence, traiter les spams et éliminer la censure sur la plate-forme.

Vendredi, Twitter a lancé un plan de droits des actionnaires (également appelé initié une stratégie de pilule empoisonnée) pour empêcher Elon Musk de prendre le contrôle. Une stratégie de pilule empoisonnée est lorsque la société cible permet aux actionnaires existants (à l’exception de l’acquéreur) d’acheter plus d’actions de l’entreprise à prix réduit. Cette tactique dilue les actions de la société et dévalue les actions de l’acquéreur, rendant le rachat plus coûteux et moins attrayant. La stratégie de la pilule empoisonnée fait chuter l’action (d’où son nom) mais est considérée comme une défense raisonnablement efficace contre une OPA hostile.

La stratégie n’entrera en jeu que si Musk devait acquérir 15 % des actions ordinaires en circulation, mais le conseil d’administration de Twitter a approuvé aujourd’hui le plan de droits des actionnaires. Il sera en vigueur pendant un an. Donc, si à tout moment au cours de l’année prochaine, Musk acquiert 15 % (il a besoin de 5,8 % de plus), Twitter peut prendre la pilule empoisonnée.

Ce qui est intéressant dans tout ce feuilleton, c’est qu’il ne pourrait s’agir que de Musk à la traîne sur Twitter. Il a déposé son achat initial de 2,89 milliards de dollars pour une participation de 9,2% en retard auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en tant qu’achat passif, ce qui signifie qu’il n’avait aucun désir d’influencer les décisions de l’entreprise.

Cependant, Twitter est immédiatement passé à la défensive, lui offrant un siège au conseil d’administration tant qu’il n’a pas tenté d’acheter plus de 14,9 % des actions. Il a d’abord accepté, mais a ensuite changé d’avis et modifié son achat pour être actif, signalant son intérêt à prendre le contrôle.

Entre toutes les volte-face, les postures et les coups postés par Musk sur Twitter, on dirait qu’il aime tirer sur la chaîne de la planche. Ce n’est sûrement pas fini, mais il sera intéressant de voir jusqu’où Musk ira. C’est évidemment lui qui tire les ficelles.

Crédit image : Daniel Oberhaus