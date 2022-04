Le jeu Cyberpunk 2077 a traversé des moments très sombres au moment de sa sortie qui ont fait chuter sa popularité. La raison était liée aux diverses erreurs, échecs et bugs graves que le jeu avait et qui ont été décisifs pour les critiques négatives qui ont même désigné le titre comme un véritable échec.

Mais il semble que tous ces problèmes appartiennent au passé, car le créateur CD Projekt RED a travaillé dur pour corriger tous les défauts, regagnant ainsi la confiance des joueurs. Et les dernières informations en sont la preuve puisque Cyberpunk 2077 s’est vendu à plus de 18 millions d’exemplaires.

Cyberpunk 2077 : plus de 18 millions d’exemplaires vendus

C’est lors d’une rencontre avec des investisseurs, dans le but de dévoiler les résultats financiers, que le créateur polonais CD Projekt RED en a profité pour divulguer une information intéressante. Selon la société, depuis la sortie de Cyberpunk 2077 en décembre 2020, le jeu s’est vendu à plus de 18 millions d’exemplaires.

Cependant, comparés aux autres titres de la société, ces chiffres sont faibles. Mais nous ne pouvons pas non plus oublier toute la controverse dans laquelle le jeu a été impliqué, qui a même conduit Sony à le retirer du PlayStation Store. Plus récemment, nous avons également appris que CD Projekt RED avait été contraint de payer 1,85 million de dollars dans le procès dans lequel il était visé, précisément en raison des graves problèmes que présentait le jeu à son lancement.

À son tour, la saga The Witcher, également du créateur polonais, s’est vendue à plus de 65 millions d’exemplaires. De ce montant, le titre The Witcher 3 : Wild Hunt était à lui seul responsable de 40 millions de ces ventes.

L’expansion de Cyberpunk 2077 pourrait arriver plus tard que prévu, étant pointée vers la prochaine année 2023. 160 personnes de l’entreprise travaillent sur ce projet. De plus, CD Projekt RED a récemment annoncé que le nouveau jeu The Witcher sera désormais développé sur le moteur Unreal Engine 5.

En 2021, la société a gagné 207 millions de dollars, avec un bénéfice de 49 millions de dollars. En 2020, le chiffre d’affaires de la marque était de 500 millions de dollars, avec un bénéfice net de 268 millions de dollars.