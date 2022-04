5 conseils pour prendre les meilleures photos avec votre iPhone

Adaptateur De Voyage Tout en Un dans Le Monde Entier Chargeur avec 5.6a Smart Power Multi USB Et 3.0a Type-C pour UK USA EU AUS Chine Irlande Thaïlande 180+ Pays (Noir)

☑️✈Charge intelligente et rapide : notre prise de courant tout-en-un est fabriquée à partir de matériaux de la plus haute qualité. Avec 4 ports USB + prise Type C + AC, la prise de voyage peut charger jusqu'à 6 appareils en même temps à haute vitesse. Sortie totale de 5,0 A, max 2,4 A USB est compatible avec les smartphones, 3,0 A Type-C est compatible avec les Macbooks, ordinateurs portables et autres appareils. ☑️✈Compatibilité dans le monde : Couvrez plus de 180 pays. Prise de courant intégrée UK / EU / AU / US, vous pouvez l'utiliser lors de vos voyages aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en France, au Japon, en Argentine, en Irlande, en Israël, en Thaïlande, au Vietnam, en Égypte et dans plus de 180 pays. (Africa recommande d'acheter une prise spéciale) ☑️✈Chargeur de voyage largement compatible : compatible avec divers appareils électroniques. Connexions USB et Type-C pour smartphones, Macbooks, tablettes, appareils photo numériques et encore plus de chargeurs de téléphones portables, haut-parleurs Bluetooth, banques d'alimentation, sèche-cheveux, fers à repasser, etc. La puissance est jusqu'à 2000W (AC 100-250V) ☑️✈Adaptateur sûr et compact : fusible 8A et protection contre les surtensions, volets de sécurité, système de serrure à mortaise pour une sécurité à 100 %. Certifié par FCC, CE et ROHS, matériau ABS ignifuge et résistant aux hautes températures de haute qualité. Son design compact le rend parfait pour une utilisation quotidienne pendant votre voyage. 【CONSEILS D'ATTENTION : CE N'EST PAS UN CONVERTISSEUR DE TENSION】 Garantie de satisfaction à 100%: notre adaptateur de voyage universel bénéficie de la garantie de remboursement de 30 jours offerte par notre fabricant ainsi que d'une garantie de remplacement gratuit d'un an.