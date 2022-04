Apple testerait neuf Mac équipés de M2

Boîtier Rocketek M.2 NVME et SATA NGFF en Aluminium Dual Protocol Gen 2 USB 3.1 M.2 SSD Adaptateur de Disque Dur Externe HDD UASP NGFF Boîtier Externe Max 2 to 2230 2242 2260 2280 pour Ordinateur

【Prise en charge du double protocole NGFF / NVME M.2 SSD】 Boîtier de disque dur SSD M.2, prenant en charge 4 cartes de taille 2230/2242/2260/2280 de protocole M.2 NGFF (SATA) et NVMe, prise en charge de la clé M et B + Touche M en même temps. Haute vitesse avec une vitesse de lecture et d'écriture de 10 Gbps, économisez votre temps. Et cet adaptateur de plongée pour disque dur externe peut configurer deux boîtiers de disque dur supplémentaires, rendant votre travail plus facile et plus efficace. 【Haute vitesse et stabilité avec interface USB 3.1 Gen 2 Type C】 Solution USB 3.1 Gen2 externe, interface de sortie USB Type-c stable, taux de transfert haute vitesse de 10 Gbps pour le protocole NVME et jusqu'à 5 Gbps avec le protocole SATA, transférez des fichiers volumineux en quelques secondes sans interruption. Avec la fonction UASP et TRIM, durée de vie plus longue du processeur. 【Grande dissipation thermique】 Coque en aluminium avec protection de dissipation thermique 3 fois votre disque dur. Bande de cuivre à plaque PCBA sans blocage pour la dissipation auditive du disque dur. La coque légère et mince du compteur permet à la chaleur de se dissiper à temps pendant le transfert des données. 【Convivial et facile à utiliser】 Prise en charge du remplacement à chaud, plug and play, sans outil. L'indicateur LED actif surveille l'état de fonctionnement du disque dur. Avec des câbles supplémentaires de type C vers C et USB A vers C, cet adaptateur de type C s'adapte à tous vos ordinateurs et téléphones de type C. 【Garantie et contenu de l'emballage】 Garantie sans souci de 18 mois. Ce qui est inclus En Boîtier SSD Rocketek M.2 NVMe / SATA NGFF】, 【Câble USB C vers USB C】, 【Câble USB C vers USB A】, 【manuel d'utilisation】 ★★★ Prise en charge de la connexion des PC, téléphones intelligents, ordinateurs portables, smart Téléviseurs, routeurs intelligents, PS4 et autres appareils.Prise en charge maximale de 2 To Petite taille et facile à transporter.