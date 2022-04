Xcom 2 Est Actuellement Gratuit Sur Epic Games Store

En bref : le dernier titre gratuit d’Epic Games Store est celui qui vous demande d’arrêter ce que vous faites et de le saisir tout de suite, en supposant qu’il ne soit pas déjà dans votre bibliothèque. Le toujours incroyable X-COM 2 a rejoint la longue liste des cadeaux Epic de qualité supérieure. Pour la semaine prochaine, il est disponible en téléchargement et à conserver pour toujours sans vous coûter un centime.

La version 2016 de Firaxis (télécharger ici) est sans doute l’un des plus grands jeux de tactique au tour par tour jamais créés. Suite de XCOM: Enemy Unknown de 2012, lui-même un redémarrage des jeux XCOM classiques des années 1990/début des années 2000, XCOM 2 s’appuie sur son prédécesseur avec plus du gameplay incroyablement difficile mais gratifiant qui a fait de l’original un succès. Une fois de plus, vous pouvez constituer une équipe pour affronter la menace extraterrestre, les nommer d’après vos amis et grimacer ou rire lorsque des représentations numériques de personnes que vous aimez / détestez secrètement sont tuées.

Le seul inconvénient de l’accord est qu’il n’inclut pas la brillante extension War of the Chosen qui ajoute une toute nouvelle dimension au jeu. Mais la bonne nouvelle est qu’Epic offre une remise de 80% sur la mise à niveau de la collection XCOM 2. Ainsi, pour 9,99 $, vous pouvez vous procurer l’extension War of the Chosen et 4 packs DLC (Resistance Warrior Pack, Anarchy’s Children, Alien Hunters, Shen’s Last Gift), vous laissant ainsi de quoi jouer après avoir terminé le jeu de base gratuit.

Rejoindre XCOM 2 en tant que deuxième cadeau est Insurmountable, un jeu roguelike sur l’alpinisme. Il a une note très positive sur Steam, bien que d’un peu plus de 300 critiques, donc cela vaut peut-être la peine d’y jeter un coup d’œil, étant donné que cela ne vous coûtera rien.