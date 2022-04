Dons, allégements fiscaux et prêts : quelle est la richesse d’Elon Musk, l’homme le plus riche du monde

Ce qu’il faut préciser, c’est que la richesse de Musk ne repose pas sur de l’argent sonnant mais sur les actions de ses entreprises, donc Tesla, SpaceX, Neuralink et The Boring Company.

Comment Elon Musk est-il l’homme le plus riche du monde alors qu’il est sans argent et accro aux prêts ? Pourtant, ses actifs, selon l’indice des milliardaires de Bloomberg établi en février 2022, sont de 273,5 milliards de dollars. Une augmentation vertigineuse par rapport aux années précédentes : en 2020, les actifs de Musk étaient d’environ 76 milliards de dollars ; en 2021, la croissance a doublé pour atteindre 151 milliards. Aujourd’hui, le chiffre de près de 275 milliards. Une richesse comparable à celle de John D. Rockefeller, un magnat du pétrole américain actif entre les XIXe et XXe siècles.

Ce qu’il faut préciser, c’est que la richesse de Musk ne repose pas sur de l’argent sonnant mais sur les actions de ses entreprises, donc Tesla, SpaceX, Neuralink et The Boring Company. Rien qu’avec Tesla, l’entrepreneur bien connu gagnait 75% de plus que l’année précédente grâce aux investisseurs. Des actions qu’il n’a pas les moyens de liquider, sous peine de perdre le contrôle de ses entreprises, indispensables pour obtenir des prêts importants : les actions détenues par Musk lui servent de garantie.

A tout cela s’ajoutent quelques astuces et avantages fiscaux, tous légaux, qui amortissent les impôts. En février dernier, l’homme d’affaires avait fait don de près de 6 milliards de dollars à des œuvres caritatives. Une initiative louable qui cache pourtant d’autres intérêts derrière elle. Selon Bob Lord, fiscaliste à l’Institute for Policy Studies, Musk économisera entre 40 et 50 % d’impôts grâce à ce don. Les opérations de ce type sont très répandues aux États-Unis, la taxation étant déclenchée en cas de vente des actions. Si vous faites un don, en revanche, vous pouvez obtenir d’importants allégements fiscaux. Ce sont des manœuvres très courantes chez les hommes les plus riches du monde, comme Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon.

Musk partage également avec eux le manque de salaire. Un aspect qui a récemment émergé concernant Mark Zuckerberg. Le PDG de Meta ne reçoit ni primes ni récompenses et prend un salaire annuel d’un dollar, mais l’entreprise a dépensé 27 milliards de dollars pour sa sécurité personnelle en 2021, y compris sa famille et ses biens, y compris des maisons et un avion privé. Ces mouvements permettent aux 1% les plus riches du monde de mener la vie confortable à laquelle ils aspirent.