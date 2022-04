Apple dit que la commission de vente virtuelle de 50% de Meta est une « hypocrisie »

Dans le contexte : il y a quelques jours, nous avons rendu compte de la décision de Meta de réduire de 47,5 % les revenus générés par les ventes de produits numériques créés par des créateurs dans son application VR « Horizon Worlds ». Cette nouvelle en a amusé certains, car Meta critique depuis longtemps les vitrines numériques à 30% de partage des bénéfices, arguant qu’il s’agit d’un chiffre inutilement élevé.

Meta a défendu sa position, affirmant que sa part du gâteau est « compétitive » sur le marché. C’était déroutant car, encore une fois, la norme de l’industrie ici est de 30%, pas près de 50. La nouvelle a laissé beaucoup de gens se demander si Meta revenait sur sa position ou adoptait simplement une approche « des règles pour toi, mais pas pour moi » pour le partage des revenus. .

Quel que soit l’état d’esprit de Meta, ses rivaux technologiques n’ont pas perdu de temps pour appeler le géant des médias sociaux pour son « hypocrisie » perçue. Dans un e-mail à MarketWatch, le porte-parole d’Apple, Fred Sainz, a fait la déclaration suivante :

Meta a à plusieurs reprises visé Apple pour avoir facturé aux développeurs une commission de 30% pour les achats intégrés dans l’App Store – et a utilisé les petites entreprises et les créateurs comme bouc émissaire à chaque tournant. Désormais, Meta cherche à facturer ces mêmes créateurs beaucoup plus que toute autre plate-forme. [Meta’s] annonce met à nu l’hypocrisie de Meta. Cela montre que s’ils cherchent à utiliser la plate-forme d’Apple gratuitement, ils prennent volontiers les créateurs et les petites entreprises qui utilisent la leur.

Les paroles de Sainz peuvent provenir d’un lieu de frustration, mais elles sont néanmoins vraies. N’oubliez pas que les développeurs de contenu sont souvent la raison pour laquelle les mondes virtuels comme Horizon Worlds, Roblox et d’autres plates-formes prospèrent. On pourrait penser qu’il serait avantageux pour Meta de prendre un plus bas commission (pour un temps, au moins) que la norme de l’industrie pour inciter les développeurs de contenu à créer pour l’application. Pour une raison ou une autre, l’entreprise fait le chemin inverse.

Pour rappel, la commission de 47,5 % de Meta n’est pas une somme globale. Il combine une réduction de 30% du Meta Quest Store et une séparation distincte de 17,5% d’Horizon Worlds. L’allégation de « tarif compétitif » de Meta fait référence au fait qu’Horizon Worlds sera éventuellement disponible sur autre Les plates-formes VR, où sa réduction ne serait que de 17,5% des ventes intégrées.

Cette distinction n’aura cependant aucune importance pour les créateurs, car d’autres marchés de réalité virtuelle sont tout aussi susceptibles de facturer la même commission de 30% que Meta.

Crédit image : Medhat Dawoud