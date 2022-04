La Nasa Veut Rendre L'espace Plus Accessible à Tous

Atteindre l’espace, que ce soit physiquement ou en travaillant sur Terre pour créer des structures pour l’atteindre, sont des scénarios qui nécessitent un investissement élevé à la fois personnellement et financièrement, supprimant immédiatement une main-d’œuvre à fort potentiel dans la région. La NASA, qui est la grande référence en la matière, entend pourtant rendre l’espace plus accessible à tous, réduire les inégalités et multiplier les opportunités.

Cette idée fait partie du plan d’action pour l’équité de l’agence spatiale.

Plan d’action pour l’équité de la NASA

Dans le cadre de son plan d’action pour l’équité, la NASA vise à créer davantage d’opportunités liées à l’espace. Cela signifie que l’agence du gouvernement fédéral américain souhaite travailler avec les communautés mal desservies et sous-représentées, dans le but général d’améliorer l’égalité raciale dans le pays.

L’agence affirme que son plan permettra un suivi interne et externe des progrès dans l’amélioration de la diversité, de l’équité, de l’inclusion et de l’accessibilité.

Il y a quatre domaines clés sur lesquels il se concentre. Premièrement, il y a l’ambition d’accroître l’intégration et l’utilisation des entrepreneurs et des entreprises des communautés mal desservies et d’accroître l’équité dans le processus d’embauche de la NASA.

Une autre mesure consiste à peaufiner la manière dont les subventions sont accordées et les accords de coopération créés pour promouvoir les opportunités, l’accès et la représentation des communautés dans le besoin.

Il est toujours nécessaire de tirer parti des sciences de la Terre et des données socio-économiques pour aider à atténuer les défis environnementaux dans les communautés mal desservies. Enfin, la promotion et l’élargissement des droits civils à ces groupes sont mis en évidence.

Pour atteindre cette population, la NASA prévoit d’organiser davantage d’événements pour impliquer ces groupes, en augmentant la sensibilisation et l’éducation, et en offrant aux petites entreprises plus d’opportunités de contrats. L’agence vise également à éliminer les barrières linguistiques en mettant à jour son plan d’accès linguistique et en élargissant l’accessibilité aux populations ayant une maîtrise limitée de l’anglais, en commençant par les communications en espagnol.

La NASA a l’intention de remettre des gens sur la lune en 2025 et, par le biais du programme Artemis, veut emmener la première femme et une personne noire à marcher sur la lune pour la première fois, et il existe déjà une liste variée de noms éligibles.