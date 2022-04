Gmail : Libérez Facilement De L'espace De Stockage

J’ai « réussi », j’ai utilisé la quasi-totalité de mes 15 Go d’espace de stockage Google One gratuit (Google dit : 98 %). Et parce que j’utilise à peine Google Photos et que je n’ai que des documents dans Google Drive, GMail est en grande partie à blâmer. Mais cela n’a pas d’importance, car Google facilite l’achat de nouvelle mémoire ou, mieux encore, la libération de mémoires existantes.

Libérez de l’espace de stockage GMail : Google vous aidera

Google vous enverra des alertes lorsque votre stockage dépassera 90 %. Vous disposez de 15 Go de libre. Votre quota de stockage inclut GMail ainsi que Google Photos et Google Drive. Google vous montre les économies de stockage potentielles sur la page claire de gestion du stockage. Ici, vous pouvez supprimer sélectivement :

Éléments supprimés : e-mails déjà supprimés et dans la corbeille, spam et fichiers supprimés (généralement quelques Mo ensemble)

Fichiers volumineux : pièces jointes volumineuses dans GMail, fichiers volumineux dans Google Drive, photos et vidéos volumineuses de Google Photos

Autres éléments : par exemple, les vidéos non prises en charge

La page de gestion de la mémoire me le montre très clairement : il y a quelques options qui permettront d’économiser quelques Mo. Correct, mais qu’est-ce que la suppression des pièces jointes volumineuses de GMail apporterait dans mon cas : 7,7 Go ! Bien sûr, en plus de 15 ans de GMail, beaucoup de choses se sont accumulées. Mais la moitié de la mémoire est à nouveau libre ? Je vais participer !

En un clic, je peux (et vous aussi) voir de quels fichiers il s’agit. Google les affiche clairement sur la page suivante. Au moins les 32 premières pièces jointes trouvées par Google. Pour en savoir plus, je dois faire défiler jusqu’à ce que Google les ait tous téléchargés. J’ai 765 « conversations ».

Malheureusement, je ne peux pas tous les supprimer d’un coup. C’est ainsi que cela est prévu, mais un message d’erreur apparaît toujours. La seule option est un vrai travail manuel : je recharge la page, marque « tous les éléments », qui ne sont plus que 32, clique sur « supprimer tout » et supprime. Je répète le processus jusqu’à ce que toutes les pièces jointes soient supprimées, 24 fois.

Cela me coûte quelques minutes, mais cela pourrait être pire, car après chaque suppression, Google affiche un petit graphique du nombre de Mo qui viennent de se libérer. ça motive !

Après l’action, l’état de la mémoire indique en fait que seuls 6,92 Go sont encore occupés. Eh bien, ça valait le coup !

Supprimez encore plus de mémoire à la main

Je pourrais en rester là. Avec un quart d’heure de clic, la moitié de ma mémoire est à nouveau vide. Cela suffirait pour quelques années. Mais pendant que j’y suis…

Un grand nombre des e-mails que j’ai reçus au fil des ans dans ma boîte de réception GMail ne sont que des notifications. Par exemple, je reçois chaque jour plusieurs de nos outils de gestion éditoriale MeisterTask. Avant, c’étaient les réseaux sociaux comme Twitter et surtout Facebook (où j’ai supprimé mon compte). De plus, des newsletters qui paraissent plusieurs fois par jour. Certains d’entre eux qui utilisent des images ajoutent jusqu’à plusieurs centaines de Ko par sortie. Je ne regarderai plus jamais là-dedans…

J’entre dans la recherche GMail et recherche des expéditeurs individuels tels que Facebook, Twitter ou des newsletters qui apparaissent quotidiennement.

Dans la recherche avancée, je précise également une période. De l’existence de mon compte GMail vers le 01/01/2006 à aujourd’hui.

je clique sur supprimer

GMail supprime alors des milliers de communications.

Après cela, je vais dans la corbeille dans la barre latérale de GMail et sélectionne « Vider la corbeille maintenant » dans la fenêtre principale :

Et bien: toutes les actions, qui ensemble m’ont pris environ 15 minutes supplémentaires, m’ont apporté près de 30 Mo supplémentaires. Ce n’est pas le monde, mais pour le peu de temps qu’il a fallu : au moins quelque chose.

Finalement, je suis descendu à seulement 6,49 Go de mémoire utilisée. Un sentiment libérateur.

Supprimer complètement Gmail ?

Supprimer complètement GMail, idéalement même devenir en grande partie sans Google, est aussi un rêve que je fais depuis longtemps. Ce n’est en fait pas loin d’ici : enregistrez votre newsletter préférée et tous les comptes « officiels » à une nouvelle adresse, informez vos amis les plus importants, configurez un répondeur automatique qui vous informe de l’échange d’e-mails et laissez-le fonctionner pendant quelques mois. Complet.

J’ai encore peur de ça, j’aime trop GMail pour ça. Mais une transition en douceur bientôt ? Je peux bien imaginer.

Cependant, je pense que Google le fait assez équitablement. Bien sûr, au début, c’était « Ne plus jamais supprimer un e-mail ». Le stockage, initialement fixé à 1 Go, a grandi et grandi avec lui. Il est devenu 5, il est devenu 10 Go. Nous sommes maintenant à 15 Go, que Google offre gratuitement à chaque utilisateur, bien que cela inclut désormais également les données de Google Drive, Google Meet et Google Photos.

Cependant, vous pouvez rapidement passer à 100 Go moyennant une petite redevance mensuelle ou annuelle. Ou libérez de la mémoire en quelques clics. Le fait que Google propose cette option avec des seuils bas me donne un peu d’espoir que l’entreprise n’est pas qu’une question d’argent après tout.