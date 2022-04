Elon Musk dévoile ses plans pour Twitter

TL;DR : Avec la proposition d’Elon Musk d’acheter Twitter, la personne la plus riche du monde a révélé certains des changements qu’il a prévus pour la plate-forme, notamment l’open source de son algorithme, la résolution du problème du spam et la réduction des restrictions en matière de censure les tweets des utilisateurs.

Musk a fait son offre d’achat de Twitter hier à la suite d’une série d’événements, notamment le refus d’un siège au conseil d’administration, qui suggéraient qu’il avait planifié le déménagement depuis qu’il est devenu son principal actionnaire.

Musk a révélé certains de ses plans pour Twitter lors d’un événement TED à Vancouver. « Une priorité absolue que j’aurais serait d’éliminer les spams, les spambots et les armées de robots qui sont sur Twitter », a-t-il déclaré. « Si j’avais un Dogecoin pour chaque arnaque cryptomonnaie que j’ai vue. »

Le patron de Tesla a également évoqué son souhait d’ouvrir l’algorithme de Twitter. « L’une des choses que je pense que Twitter devrait faire est d’ouvrir l’algorithme et d’apporter des modifications aux tweets des gens – s’ils sont accentués ou atténués, cette action doit être rendue apparente. Ainsi, tout le monde peut voir que des mesures ont été prises. Il n’y a donc aucune sorte de manipulation en coulisse, que ce soit de manière algorithmique ou manuelle. »

Musk a longtemps critiqué Twitter pour avoir affirmé qu’il n’adhère pas aux principes de la liberté d’expression. Dans sa lettre adressée hier au président du conseil d’administration de Twitter, Bret Taylor, il a déclaré que son investissement initial dans Twitter avait été stimulé par son « potentiel d’être la plate-forme de la liberté d’expression dans le monde entier, et je pense que la liberté d’expression est un impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne ».

Si l’offre publique d’achat de Musk réussit, il souhaite que Twitter adopte une approche plus détendue pour modérer les tweets. « En cas de doute, laissez-le exister », a-t-il déclaré. « Dans un cas où il y a peut-être beaucoup de controverse, vous ne voudriez peut-être pas promouvoir ce tweet. Je ne dis pas que j’ai toutes les réponses ici. Je pense que nous voulons être très réticents à supprimer des choses et être très prudent avec les interdictions permanentes. Les délais d’attente sont meilleurs.

Musk a admis qu’il faisait face à des obstacles dans sa tentative de prendre le contrôle de Twitter. Le Wall Street Journal écrit que le roi saoudien Alwaleed bin Talal, l’un des plus gros actionnaires de Twitter, a écrit : « Je ne crois pas que l’offre proposée […] se rapproche de la valeur intrinsèque de Twitter, » Les autres actionnaires ne soutiennent pas Musk non plus.

Ces dernières semaines ont été mouvementées pour Musk et Twitter. Il a été révélé le 4 avril qu’il avait acquis une participation de 9,2% dans la société le 14 mars; le retard à révéler son achat a donné lieu à un recours collectif. Il a ensuite demandé à ses abonnés s’ils voulaient un bouton d’édition, que Twitter obtient maintenant (mais pas à cause du sondage de Musk). Le PDG de la société, Parag Agrawal, a annoncé la semaine dernière que Musk siégerait au conseil d’administration, limitant sa participation à 14,9 % et empêchant toute tentative d’OPA hostile, mais il a refusé le poste à la dernière minute, et nous savons maintenant pourquoi.