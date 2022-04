Vous recherchez une protection et une confidentialité en ligne ? Découvrez Norton 360

Quand on pense aux solutions Norton, on pense à l’antivirus, mais de nos jours, les menaces et les défis pour ceux qui naviguent sur Internet vont bien au-delà. Norton 360 convient à tout utilisateur qui souhaite protéger ses appareils, qu’il s’agisse d’un PC ou d’un smartphone, et qui souhaite préserver sa confidentialité en ligne.

Si vous cherchez vraiment une solution robuste pour toute la famille et pour tous les appareils, sachez que vous pouvez l’essayer entièrement gratuitement pendant 2 mois.

Actuellement, pour qu’une personne soit protégée sur le Web, plusieurs couches de protection sont implicites. Soit vous tentez votre chance et vous comportez le plus prudemment possible lorsque vous utilisez un ordinateur ou un smartphone connecté à internet, soit la solution la plus viable est d’avoir une protection plus puissante qui fait le travail d’être au courant des menaces de notre part.

L’option que nous présentons est idéale pour tout utilisateur à domicile. Nous parlons de la solution Norton 360 qui offre plusieurs couches de protection robuste pour divers appareils tout en garantissant votre confidentialité en ligne. Norton 360 peut être l’une des meilleures solutions pour vous et vous pouvez le tester entièrement pendant 2 mois.

Norton 360 – Quels sont les avantages ?

Les menaces et les défis de ceux qui surfent sur Internet aujourd’hui ont besoin de quelque chose de plus qu’un simple « antivirus ». C’est pourquoi Norton 360, en plus de cette couche de protection, offre encore plus à ses utilisateurs, assurant ainsi une plus grande sécurité.

Lorsque nous parlons de protection, nous parlons de menaces « en temps réel ». En d’autres termes, Norton 360 Standard fournit aux appareils une protection contre les menaces en ligne existantes et émergentes. De plus, cela aide à protéger vos informations privées et financières lorsque vous naviguez en ligne.

La solution de sécurité est basée sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, avec une surveillance constante des menaces en ligne dans le monde entier pour aider à protéger les appareils contre les virus, les logiciels malveillants, les logiciels espions et les rançongiciels.

Il y a aussi à mettre en avant le Smart Firewall pour PC ou Firewall pour Mac. Dans ce cas, Norton Smart Firewall surveille le trafic réseau envoyé et reçu sur votre ordinateur lorsqu’il est connecté à Internet, aidant ainsi à bloquer le trafic suspect. De cette façon, il aide à protéger vos données et fichiers personnels contre les attaques malveillantes et les regards indiscrets.

VPN sécurisé

Outre le problème de protection décrit, il y a aussi la façon dont nous naviguons sur Internet. Nous avons parlé à plusieurs reprises de l’importance d’avoir un VPN et ce service Norton 360 offre une option robuste.

VPN signifie « réseau privé virtuel » ou « réseau privé virtuel », c’est-à-dire qu’il s’agit d’un réseau privé basé sur le réseau Internet public, avec un trafic crypté et une protection complète de votre identité en ligne. Avec un VPN, il est possible, par exemple, d’accéder en toute sécurité à des applications, des sites Web et des plateformes de divertissement, depuis pratiquement n’importe où dans le monde.

De plus, aujourd’hui que nous travaillons à domicile, il est essentiel de cacher l’emplacement, non seulement pour notre sécurité, mais aussi pour la sécurité des informations de notre entreprise. Mais c’est aussi valable pour ceux qui veulent simplement minimiser leurs informations disponibles en ligne.

Mais il y a plus…

Norton 360 Standard propose également un gestionnaire de mots de passe qui vous permet de générer, stocker et gérer vos mots de passe, informations de carte de crédit et autres informations d’identification en ligne, facilement et de manière plus sécurisée.

Pour sauvegarder des fichiers et documents importants, vous pouvez toujours compter sur 10 Go dans le cloud. Il s’agit plutôt d’une mesure de prévention contre la perte de données causée par des pannes de disque dur, le vol d’appareils et même des rançongiciels.

prix et disponibilité

Vous pouvez tester le service Norton 360 Deluxe ou Norton 360 for Gamers pendant une période gratuite de deux mois en utilisant ce lien. Pour procéder à l’essai gratuit, vous devrez entrer les détails de votre carte de crédit, mais aucun montant ne sera facturé pendant les deux mois. Après cette période d’essai, vous aurez accès à un prix exclusif pour le plan d’un an.

