Mieux vaut mettre à jour Chrome maintenant ! Google met en garde contre une nouvelle faille de sécurité à exploiter

La version 100 de Chrome a montré comment ce navigateur Google a évolué. Il y a plusieurs nouveautés, prolongeant la façon dont cette proposition a évolué, dominant Internet et les systèmes où elle est fortement présente.

Avec des nouveautés déjà bien présentées, un sérieux problème se pose désormais. Google a averti que ce navigateur devrait être mis à jour de toute urgence, pour éliminer un problème de sécurité qui est activement exploité.

Il y a quelques heures, Google a publié la version 100.0.4896.127 de Chrome. Il s’agit d’une mise à jour d’urgence que le géant de la recherche a mise à disposition pour atténuer une grave faille de sécurité de son navigateur.

Celui-ci doit être installé en urgence afin de résoudre un grave problème de sécurité. En plus de la faille, Google souhaite que ce problème soit corrigé rapidement, car il est exploité par plusieurs attaquants sur Internet.

Marqué comme CVE-2022-1364, il y a peu d’informations sur la faille de sécurité de Chrome. Google retient des informations afin qu’elles ne puissent pas être exploitées par plus d’attaquants et laissant ainsi plus d’utilisateurs vulnérables à ce grave problème.

Même ainsi, et pour autant qu’il était possible de le savoir, ce problème se trouve dans le moteur javascript de ce navigateur. Le moteur JavaScript Chrome V8 est vulnérable à une attaque par confusion, qui s’est avérée problématique dans le passé pour ce navigateur.

Un autre Chrome 0day (CVE-2022-1364) dans la nature découvert par @_clem1 . Signalé à Chrome hier et version mise à jour maintenant : https://t.co/JIboCmb0yJ Incroyablement impressionnant à quelle vitesse @Google Chrome commence à déployer des correctifs. — Shane Huntley (@ShaneHuntley) 14 avril 2022

Révélé mercredi dernier, Google a rapidement tenté d’identifier et de résoudre le problème de Chrome. En conséquence, il a publié cette mise à jour, qu’il recommande d’installer immédiatement par tous les utilisateurs.

Par conséquent, et selon ce que recommande Google, il est important que vous recherchiez manuellement la nouvelle version de Chrome. Ce n’est qu’après son installation que ce navigateur sera protégé et à l’abri de problèmes graves. C’est, depuis le début de l’année, la troisième situation critique qui touche Chrome et qu’il fallait résoudre de cette manière.