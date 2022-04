Elon Musk tourne à propos de Twitter et cette fois, il s’agissait de son algorithme et de son utilisation

Ces derniers jours ont été consacrés à Elon Musk et sa nouvelle approche de Twitter. L’homme fort de Tesla et SpaceX veut assumer un rôle de premier plan dans le réseau social, allant jusqu’à vouloir l’acheter carrément.

La dernière polémique est maintenant arrivée, avec cet avis sur l’algorithme utilisé par Twitter. Elon Musk comprend que cela devrait être open-source et donc partagé avec tout le monde sur Internet.

Opinions fortes sur Twitter

Si Elon Musk parvient à racheter Twitter, il est certain que ce réseau social va complètement changer. C’est votre choix lorsqu’il s’agit de communiquer avec Internet et vous l’utilisez comme un canal unique pour faire passer vos idées.

Après avoir acheté une position très pertinente dans ce réseau et même tenté d’acheter l’entreprise, de la rendre privée, il est maintenant venu au public avec quelques idées supplémentaires. Dans une conférence TED qui a eu lieu il y a quelques heures, il a révélé certaines de ses opinions controversées.

vidéo originale

Fin de contrôle dans ce réseau social

Elon Musk part du principe que Twitter a pris une place importante dans l’opinion des utilisateurs et souhaite qu’ils y aient la liberté d’expression. Il ne veut pas que vous vous préoccupiez du contrôle et de l’évaluation de vos messages et de vos opinions.

Une autre idée qu’il a véhiculée est un peu plus radicale et peut remettre en cause le réseau social lui-même. Il comprend que l’algorithme de Twitter doit être rendu public et open-source, afin que chacun puisse avoir accès au moteur qui le façonne.

L’algorithme de Twitter devrait être open source – Elon Musk (@elonmusk) 24 mars 2022

Une vieille question pour Elon Musk

En fait, ce n’est pas un sujet nouveau pour Elon Musk et Twitter. En mars, une question avait été publiée aux utilisateurs sur la possibilité que l’algorithme de Twitter soit publié en open source. L’idée était de publier ce code sur GitHub afin que chacun puisse voir ce qui est utilisé.

Ces avis n’ont pas rassuré les employés de Twitter, d’autant plus qu’il pourrait prendre le contrôle du réseau social. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun soutien pour l’achat d’actions et même un siège au conseil d’administration semble être interdit.