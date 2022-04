Des problèmes avec Spotify sur un smartphone avec Android 12 ? Il y a beaucoup de plaintes d’utilisateurs

Spotify a une très large expression dans l’univers Android. C’est de loin le service de streaming musical le plus utilisé sur Internet et c’est pourquoi de nombreux utilisateurs en dépendent pour accéder à leur musique et à tout ce qu’il propose.

C’est justement sur la plateforme de Google qu’un nouveau problème est apparu, avec une mise à jour récente. Les plaintes semblent se concentrer sur Android 12 et un comportement apparemment anormal qui empêche les utilisateurs d’utiliser Spotify sur ces smartphones.

Spotify cesse de fonctionner

Les forums Spotify ont été très actifs ces derniers jours. Les plaintes semblent s’accumuler et montrent que la dernière mise à jour de l’application de ce service de streaming a des problèmes et empêche son utilisation sur les smartphones Android.

D’après ce qui est décrit par de nombreux utilisateurs, la nouvelle version de Spotify bloque de manière aléatoire, arrête de jouer et sans aucun schéma identifié. Même au milieu d’une chanson, l’application cesse simplement de fonctionner, interrompant la lecture en continu.

Centre des problèmes sur Android 12

D’autres plaintes, qui ont également atteint Reddit, montrent que la barre de lecture disparaît ou n’est pas visible pour les utilisateurs de Spotify. Encore une fois, la dernière version de l’application est signalée et elle est associée à Android 12, comme le système où ce problème est le plus visible.

En l’absence de cette barre de lecture, les utilisateurs ne peuvent pas contrôler Spotify. Dans le même temps, Android 12 lui-même n’a aucune indication des chansons en cours de lecture, n’affichant pas la barre normale dans les notifications système de Google.

La faute à la dernière mise à jour

Certains utilisateurs signalent que la solution dans ces cas est temporaire, mais elle implique de rouvrir l’application Spotify. Une autre solution qui pourrait être utilisée consistait à installer la version précédente de l’application sur Android 12, mais celle-ci n’est normalement pas disponible dans les référentiels d’applications Android.

On s’attend à ce que Spotify publie bientôt une mise à jour qui résoudra définitivement ce problème. Pour le moment, l’utilisation est limitée et beaucoup ne peuvent tout simplement pas utiliser le plus grand service de streaming musical sur Internet.