L’iPhone est sur le point de recevoir un nouvel objectif périscope

La concurrence entre les fabricants pour voir qui a le meilleur appareil photo sur leurs smartphones n’est pas nouvelle, et c’était autrefois une fonctionnalité d’affiche. Même si aujourd’hui tout le monde prend déjà d’excellentes photos et capture de bonnes vidéos, ce module reste un bon atout. En tant que tel, Apple a affiné son offre pour faire de bonnes images, même si ce ne sont pas les meilleures images zoomées, ou celles avec le plus de pixels. Ainsi, la technologie américaine a investi dans une société sud-coréenne qui produit des actionneurs de stabilisation optique d’image (OIS).

Ces mouvements d’Apple pourraient signifier que l’iPhone pourrait recevoir un objectif périscope.

Apple misera sur le zoom

Jahwa Electronics a annoncé cette semaine son intention de dépenser 191 milliards de dollars dans de nouvelles installations pour produire de nouveaux modèles d’objectifs. Cette société, fournisseur d’actionneurs de stabilisation optique d’image (OIS), fournit actuellement des actionneurs OIS pour la gamme Galaxy S22 de Samsung.

Apple aurait visité l’usine de modules OIS de Jahwa Electronics en Corée du Sud au début de l’année dernière. Selon le site TheElec, un pari de ces sommes signifie probablement que Jahwa Electronics a acquis un nouveau client – Apple.

L’article indique également que le fabricant commencera à fournir des modules OIS à Apple depuis ses nouveaux locaux l’année prochaine.

Qu’est-ce qu’une caméra périscope ?

En gros, un objectif périscope est en fait un type de téléobjectif ou de zoom et la position des composants dans la structure de l’appareil aide à comprendre comment cela fonctionne. Expliquant de manière simplifiée, la lentille périscopique est composée d’un capteur et d’un ensemble de lentilles placés dans une position perpendiculaire par rapport à l’arrière du smartphone.

Une seule lentille est placée sur la surface arrière de l’appareil et, en dessous, un prisme réfléchit la lumière qui pénètre par cette seule lentille vers le capteur, mais la lumière passe d’abord par les autres lentilles devant le capteur de l’appareil photo.

L’approximation de l’image à travers le zoom se produit précisément en déplaçant l’objectif devant le capteur et dans une position perpendiculaire à la phase arrière de l’appareil. Un mécanisme qui utilise le magnétisme des aimants déplace l’objectif en fonction du besoin d’approcher l’image, en s’approchant ou en s’éloignant de l’objet à photographier.

Nouveau fournisseur pour le nouvel objectif iPhone

Compte tenu des quantités d’iPhone normalement vendues, il est probable que la nouvelle installation ne fournira que le fabricant d’iPhone, car Apple exige de ses fournisseurs qu’ils construisent des lignes de production exclusivement pour l’entreprise.

Ces actionneurs OIS sont destinés aux téléobjectifs des iPhones. Le fournisseur continuera de travailler avec Samsung dans ses installations de Cheongju, en Corée du Sud et au Vietnam.

TheElec notait l’année dernière que ces pièces aboutissaient à un système de caméra périscopique utilisant la technologie du double zoom.

Utilisations du double zoom [o] prisme pour dévier la lumière avant qu’elle n’atteigne le capteur d’image… une sorte de téléobjectif de type périscope.

Bien que cette rumeur ait commencé là-bas, pour l’iPhone 13, la vérité est qu’à la fin de l’année dernière, la possibilité que l’iPhone 14 en soit le bénéficiaire est apparue. Cependant, vu l’heure d’installation de la nouvelle usine, ce ne sera probablement que pour 2023, l’apparition de cette technologie sur les iPhone.

Si c’est vrai, l’iPhone 15 apportera des nouveautés en termes de zoom et de qualité générale de son image capturée grâce à l’investissement qu’Apple fait dans son nouveau fournisseur.