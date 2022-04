Est-il possible de produire de l’hydrogène vert à partir de l’air du désert ?

L’hydrogène vert est l’une des solutions les plus populaires pour, par exemple, alimenter les transports. En ce sens, une startup australienne se dit capable de transformer l’air du désert en eau, pour la production d’hydrogène vert.

Le projet est encore à un stade embryonnaire, mais promet d’être couronné de succès.

Une startup australienne, avec l’aide d’une société japonaise, prétend pouvoir réduire considérablement les coûts en obtenant de l’hydrogène vert dans le désert. Selon Aqua Aerem, leur nouveau projet utilise une technologie éprouvée pour produire suffisamment d’hydrogène vert pour être commercialisé. De manière très simplifiée, la société australienne entend aspirer l’air chaud du désert dans une machine et la refroidir, afin que la vapeur d’eau se condense et se transforme en liquide.

Bien qu’il semble que l’air du désert ne se traduise pas par une bonne quantité d’eau, la moyenne en octobre, le mois le plus sec, est de 23 %, augmentant ce chiffre à 45 % en janvier. La technologie de la startup sera alimentée par l’énergie solaire, facilitant le processus, puisqu’il s’agit d’une source renouvelable et abondante dans le désert.

Désormais, le projet Aqua Aerem bénéficie du soutien du géant pétrolier japonais, Osaka Gas, qui rejoindra la startup pour développer les installations. L’accord entre les deux sociétés comprend la gestion de projet, l’ingénierie, le support technique et l’identification de clients pour la négociation de la vente d’hydrogène vert.

Le soi-disant Desert Bloom sera construit à l’aide d’unités de production d’hydrogène modulaires portables de 2 MW. De plus, des unités de production d’eau, des panneaux photovoltaïques, un électrolyseur et un chauffe-eau solaire thermique seront ajoutés – plus l’air est chaud, plus il retiendra l’humidité.

D’ici 2027, Aqua Aerem ambitionne de pouvoir produire de l’hydrogène vert à moins de 2 dollars le kilogramme. De plus, lorsqu’il sera pleinement opérationnel, il pourra exporter environ 410 000 tonnes d’hydrogène par an.

[Aqua Aerem] générera des revenus à partir de l’installation du premier module et ne nécessite pas de coûts initiaux. Grâce à ces économies, Desert Bloom sera sur la bonne voie pour produire de l’hydrogène vert à un prix d’exportation que les clients internationaux sont prêts à payer : moins de 2 dollars par kg sur cinq ans.

A révélé David Green, président d’Aqua Aerem, ajoutant que le projet sera bénéfique pour le Japon.

En plus d’être soutenu par le gouvernement australien, qui lui a accordé le statut de projet majeur, Desert Bloom bénéficie également du soutien financier de la société singapourienne Sanguine Impact Investment.

