La bannière PlayStation Studios fait allusion à une éventuelle acquisition de Kojima Productions

Moulin à rumeurs : Beaucoup se demandent quelle serait la prochaine acquisition du studio de jeu de Sony. La nouvelle bannière PlayStation Studios pourrait nous donner la réponse. Un regard attentif révèle une image de Death Stranding, suggérant que Kojima Productions pourrait bientôt devenir une propriété PlayStation Studio.

Kojima Productions a toujours eu de bonnes relations avec Sony. Après tout, Kojima a annoncé que le premier jeu du studio serait une console exclusive à la PlayStation 4. Pourtant, le développeur est resté indépendant de Sony, mais cela pourrait changer bientôt.

La nouvelle bannière sur le site Web de PlayStation Studios montre des changements importants. Sony a modifié les images Horizon, Gran Turismo et MLB et a introduit un emplacement pour le remake de Demon’s Souls. Peut-être encore plus frappante est l’image Death Stranding qui remplace le segment Concrete Genie à l’extrême gauche.

Les jeux illustrés dans la bannière PlayStation Studios ont été historiquement liés à un studio Sony propriétaire. Returnal, par exemple, n’y a été introduit qu’après que Sony a annoncé l’acquisition de Housemarque. Il s’ensuit donc que Kojima Productions, le développeur derrière Death Stranding, sera bientôt un studio de jeu propriétaire de Sony.

Le créateur de Metal Gear, Hideo Kojima, a fondé Kojima Productions après avoir quitté Konami en 2015. Depuis lors, le studio a développé Death Stranding pour PS4, PC et PS5. Il travaillerait sur un nouveau jeu d’horreur sans nom. Le studio se diversifie également dans la télévision, la musique et les films grâce à une nouvelle division récemment ouverte en Californie.

Au cours de la dernière année, Sony a acquis Haven, Bluepoint Games, Housemarque, Nixxes Software et Firesprite. La société a également offert 3,6 milliards de dollars pour reprendre Bungie en janvier. Cependant, l’acquisition doit encore être approuvée par toutes les agences de réglementation. Le président de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré que malgré tous les studios de jeux acquis par Sony au cours des derniers mois, il est prévu d’en acheter encore plus.

Ce ne serait pas la première fois qu’il divulguerait un achat, comme on le voit avec l’image de bienvenue Bluepoint fuir. Cela dit, Sony n’a rien annoncé d’officiel. Death Stranding était une exclusivité PlayStation, tout comme le reste de la bannière. Il se pourrait donc que Sony donne à Death Stranding une place pour le reconnaître comme l’un de ses nombreux jeux exclusifs et rien de plus.