Un robot aidera les professionnels des chirurgies d’urgence après un AVC

Encore une fois, nous allons vous présenter une autre raison qui démontre que la technologie est une excellente alliée de la médecine. Le robot développé par les ingénieurs du MIT sera utilisé en chirurgie d’urgence pour les patients victimes d’un AVC.

L’un des grands avantages est la possibilité d’effectuer la procédure à distance.

Ce n’est pas une nouveauté : les cabinets disposent déjà d’une assistance technologique, à travers un robot qui améliore les performances des chirurgiens. En fait, il existe déjà plusieurs établissements d’enseignement qui travaillent avec ce type d’équipement, qui s’est amélioré au fil des ans.

Cependant, comme le mentionne Engadget, ces robots n’ont pas été développés pour traiter les accidents cardiovasculaires par exemple, alors les ingénieurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont décidé de créer un système robotique destiné à la chirurgie d’urgence.

L’équipe a présenté un bras robotisé, que les médecins peuvent contrôler à distance à l’aide d’un joystick adapté. L’objectif est de permettre le traitement des patients ayant subi un AVC et nécessitant une intervention chirurgicale.

Selon ce qui a été publié dans Science Robotics, le robot possède un aimant qui permet aux chirurgiens d’ajuster son orientation, afin de le guider à travers les artères et les vaisseaux. De cette façon, et manipulé par un professionnel, le robot est capable d’éliminer les caillots sanguins dans le cerveau du patient.

Comme c’est actuellement le cas avec les interventions uniquement manuelles, les chirurgiens devront être guidés par des images en direct pour atteindre les caillots. De plus, le robot permettra de traiter des patients qui ne sont pas physiquement avec des professionnels.

Le problème de la procédure, actuellement, est lié à sa complexité, mettant plusieurs années à être maîtrisée. En effet, il s’agit de faire passer un fil dans les vaisseaux et les artères du patient et il est crucial de s’assurer que rien n’est endommagé. Les chirurgiens formés pour ce type d’intervention sont généralement affectés dans les grands hôpitaux et, par conséquent, les patients qui vivent dans des endroits plus éloignés mettent beaucoup de temps à être aidés. Ce délai, qui implique le transport du patient, raccourcit la fenêtre de temps critique disponible pour le traitement après un AVC pour vous sauver la vie ou préserver votre fonction cérébrale.

Nous avons imaginé qu’au lieu de transporter un patient d’une zone rurale vers une grande ville, il pourrait se rendre dans un hôpital local où des infirmières pourraient installer ce système. Un neurochirurgien d’un grand centre médical pourrait regarder des images en direct du patient et utiliser le robot pour opérer. C’est notre futur rêve.

A révélé Xuanhe Zhao, professeur au MIT et membre de l’équipe qui a développé le robot.

Les ingénieurs du MIT ont révélé que lors des tests, ils n’avaient eu besoin que d’une heure pour former les neurochirurgiens à utiliser la technologie. Au final, les professionnels ont réussi à réaliser la procédure, en retirant les faux caillots sanguins d’un modèle qui reproduisait, en taille réelle, le cerveau.

