WhatsApp : transfert de fichiers de 2 Go, réactions emoji et plus

La plateforme de communication WhatsApp a annoncé ce jeudi l’introduction de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme, notamment des réactions avec des émojis, comme cela se passe sur Facebook.

WhatsApp bénéficiera également d’une nouvelle fonctionnalité appelée Communautés et de la possibilité pour un administrateur de supprimer des messages. De plus, il augmentera le partage de fichiers jusqu’à 2 Go et gagnera des appels vocaux jusqu’à 32 personnes simultanément.

Nouvelle fonctionnalité : Communautés

WhatsApp a annoncé aujourd’hui sa vision d’une nouvelle fonctionnalité ajoutée à la plate-forme : les « communautés ». Depuis le lancement de WhatsApp en 2009, l’entreprise s’est concentrée sur le meilleur et le plus proche d’une conversation en face à face, que ce soit pour parler à une seule personne, avec un groupe d’amis ou avec des membres de la famille.

WhatsApp sait également que les gens utilisent la plateforme pour communiquer et se coordonner au sein d’une communauté. Les « communautés » dans WhatsApp permettront aux utilisateurs de créer des groupes distincts au sein du même groupe.

Nouveaux pouvoirs pour les administrateurs

Les administrateurs sont responsables de la création et de la gestion des communautés WhatsApp. Ils peuvent choisir quels groupes font partie de leur Communauté en formant de nouveaux groupes ou en reliant des groupes existants.

Les administrateurs de la communauté pourront également dissocier des groupes de la communauté et supprimer complètement des membres individuels de la communauté. De plus, les administrateurs de groupe pourront supprimer les conversations ou les médias inappropriés ou abusifs pour tous les membres d’un groupe. Nous fournirons aux administrateurs des ressources sur la meilleure façon d’utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Réactions avec les emojis

Les réactions Emoji sont arrivées sur WhatsApp afin que les utilisateurs puissent partager leur opinion sans inonder les conversations de nouveaux messages.

Suppression par l’administrateur

Les administrateurs de groupe auront la possibilité de supprimer les messages erronés ou problématiques des conversations de tous les utilisateurs du groupe.

Partage de fichiers jusqu’à 2 Go

Désormais, la limite de partage de fichiers est de 2 Go pour faciliter la collaboration sur des projets entre utilisateurs.

Appels vocaux avec plus d’utilisateurs

Avec une seule touche, il sera possible d’appeler jusqu’à 32 personnes. La conception a été rafraîchie pour les moments où parler en face à face est préférable à l’envoi de SMS.

Alors que d’autres applications créent des conversations pour des centaines de milliers de personnes, WhatsApp choisit de se concentrer sur le soutien des groupes qui font partie de notre vie quotidienne. La plate-forme en est encore aux premiers stades des « Communautés », et les prochaines étapes incluent la création de nouvelles fonctionnalités pour prendre en charge les « Communautés », révèle la société.

Ces fonctionnalités seront disponibles dans les prochaines semaines.

Blog WhatsApp