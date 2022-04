E-bike GOGOBEST GF600 – le VTT électrique 1000W

À mesure que le temps s’améliore, le vélo devient plus agréable. Qu’il s’agisse de se promener ou même de se rendre au travail, de faire du shopping ou de faire des courses, les vélos électriques ou les vélos électriques sont les meilleures options pour les montées et les descentes qui sont réparties dans tout le Portugal.

Le vélo électrique GOGOBEST GF600 apparaît comme une option très intéressante, avec des roues de 26″ et un moteur de 1000W, avec une limitation de vitesse maximale légale de 25 km/h.

Le GOGOBEST GF600 est un VTT hybride. C’est-à-dire qu’il peut être déplacé à l’aide de pédales, mais il dispose également d’une batterie électrique qui aide sur les terrains les plus difficiles.

La batterie est de 3Ah et a 48V, prenant 5 à 6 heures pour se recharger complètement. Le moteur a une puissance de 1000W. Avec l’aide du moteur, il est possible d’atteindre une vitesse maximale de 40 km/h, étant possible de faire environ 110 km en mode hybride (sur batterie sera d’environ 45 km). Il convient de noter qu’il a une limitation légale de vitesse maximale de 25 km/h, bien que le limiteur puisse être désactivé.





Pour la conduite, l’utilisateur aura à sa disposition dans le GOGOBEST GF600 le mode 100% électrique, le mode hybride et un troisième qui ne fonctionnera qu’avec la pédale. Il dispose également d’un système de transmission Shimano à 7 vitesses. Il y a un panneau avant sur le vélo où vous pouvez choisir ces modes et avoir accès à des informations telles que le niveau de la batterie et les kilomètres parcourus, par exemple.

Le vélo électrique a une roue de 26 pouces et une largeur de 10 cm, il est en alliage d’aluminium et supporte un poids allant jusqu’à 200 kg. A noter que le vélo est pliable, ne pèse que 28 kg et est résistant à l’eau et à la poussière, avec la certification IP54.

Le Ebike GOGOBEST GF600 est disponible au prix promotionnel de 1252€, en utilisant le code de réduction , valable jusqu’au 30 avril. L’expédition est gratuite et l’expédition est rapide, fabriquée à partir d’un entrepôt en Allemagne.

