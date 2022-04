La production de masse des puces 3 nm de TSMC pourrait avoir lieu au deuxième trimestre 2023

Pour ceux qui sont les plus au courant de ce qui se passe dans l’industrie technologique, ce ne sera pas une nouvelle que TSMC est actuellement le fabricant de puces le plus important et le plus recherché au monde.

L’entreprise taïwanaise est aussi l’une des plus innovantes, et le développement des puces N3E, de la lithographie 3 nm, avance à plein régime. Et selon les nouvelles informations, la production en série de ces puces pourrait avoir lieu tout au long du deuxième trimestre 2023.

Les puces N3E 3 nm de TSMC pourraient être produites en série en 2023

Selon les données révélées par les derniers rapports de l’industrie, le processus de fabrication N3E 3 nm de TSMC se déroule sans heurts. Et si cette lithographie devait initialement arriver début 2024, il semble que les nouvelles estimations pointent vers le deuxième trimestre 2023 comme date prévue pour le début de la production en série de ces composants.

Selon les détails déjà connus, le processus de fabrication N3E sera environ 8% moins dense que le N3 d’origine. Cependant, il sera 60% plus dense que la lithographie 5 nm. Mais le processus N3E sera encore plus une lithographie 3 nm + et comportera une conception EUV (Extreme Ultra Violet) avec moins de couches, qui est censée réduire de 25 à 21 couches, ce qui peut faciliter la production.

Selon les détails, la production initiale de ces puces devrait se situer entre 10 000 et 20 000 wafers par mois.

Selon d’autres données déjà dévoilées, le procédé N3E »présente un processus de fabrication amélioré avec des performances, une puissance et un rendement accrus« . En tant que tel, on s’attend à ce que cette lithographie avancée soit utilisée dans un certain nombre de produits innovants à l’avenir qui cherchent à offrir un haut niveau de performance.

D’après ce que l’on sait, Apple sera alors le plus gros client du processus de fabrication 3 nm de TSMC. Mais il est possible qu’une partie de ces puces finisse entre les mains de Qualcomm, puisque la relation du nord-américain avec Samsung Foundry n’est plus la meilleure.