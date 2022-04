Le marché mondial des PC voit ses revenus augmenter de 15% malgré la baisse des expéditions d’ordinateurs portables

Dans le contexte : Depuis le début de 2020, les ventes de PC n’ont cessé d’augmenter, en grande partie grâce à la croissance stimulée par la pandémie de Covid-19. Avec des millions de consommateurs travaillant à domicile, la demande d’ordinateurs personnels et professionnels a explosé. Cependant, cette tendance commence enfin à ralentir et même à s’inverser – un peu, en tout cas.

Au premier trimestre 2022, les expéditions mondiales d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables ont chuté de 3 %, en baisse par rapport au sommet historique du premier trimestre 2021 de 82,4 millions. Cette année, ce nombre est tombé à environ 80,1 millions. HP a été le plus touché à cet égard, expédiant environ 15,8 millions d’unités au premier trimestre 2022 contre les 19,2 millions qu’ils ont réussi à déplacer l’année précédente.

Lenovo est le suivant, avec des expéditions en baisse d’environ deux millions d’une année sur l’autre (passant de 20,3 millions à 18,3 millions). D’autres grands fournisseurs de PC et d’ordinateurs portables, notamment Dell, Apple, Asus et « Autres », ont tous enregistré des augmentations mineures des livraisons, mais celles-ci n’étaient pas suffisamment importantes pour compenser la baisse plus large provoquée par les performances relatives plus faibles de HP et Lenovo.

Il y a plusieurs raisons potentielles à ces changements, mais la société de recherche technologique Canalys affirme que la hausse des prix à court terme (provoquée par le conflit en Ukraine, entre autres problèmes) et le ralentissement de la croissance naturelle alors que le monde s’adapte à la vie au milieu d’une pandémie mondiale sont deux principaux contributeurs. La pénurie actuelle de puces n’aide certainement pas non plus, l’offre de composants ne répondant pas à la demande, ce qui fait encore grimper les prix et pousse les consommateurs à adopter un état d’esprit « attentiste ».

Avec tous ces obstacles à l’esprit, Canalys pense toujours que l’industrie du PC dans son ensemble restera forte tout au long de l’année ; du moins dans les secteurs de l’entreprise et de l’informatique. Comme le note la société de recherche, plus de 50 % des appareils actifs ont « plus de quatre ans », ce qui signifie qu’un « rafraîchissement de l’appareil » généralisé se produira probablement plus tôt que tard.

En effet, malgré la chute des expéditions dans le secteur des ordinateurs portables, l’industrie des PC a connu une croissance globale des revenus de plus de 15 % l’année dernière, atteignant 70 milliards de dollars au total. Cela s’explique en partie par une augmentation de 12 % des expéditions d’ordinateurs de bureau, bien que les ventes de ces machines restent faibles par rapport à leurs homologues portables : les premiers représentent 16,8 millions du total des expéditions, contre 63,2 millions pour les seconds.