MarineTraffic : Voir en ligne les bateaux qui circulent dans le monde

Il existe plusieurs services intéressants sur Internet en matière de trafic. Avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine, Flightradar24 est devenu encore plus populaire, de nombreuses personnes analysant le trafic aérien et essayant de détecter les mouvements des oligarques russes.

Pour les bateaux et les navires, il existe un service identique appelé MarineTraffic.

MarineTraffic n’est pas un service récent, comme nous l’avons déjà fait savoir en 2012. Ce service fournit des positions de localisation des navires basées sur les données AIS.

En temps réel, ce service présente les emplacements, les départs et les arrivées des navires, les types de navires, les pavillons et les conditions des navires et d’autres informations importantes pour le trafic maritime.

Sur ce site, vous pouvez tout savoir sur les bateaux qui circulent, comme l’année de leur construction, le pays d’origine, le type de bateau, les caractéristiques techniques et une grande partie de leur historique de voyage. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la carte du bateau/navire pour lequel vous souhaitez obtenir des informations.

Les données sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont en aucun cas liées à la sécurité de la navigation. Mais même de cette manière, ils permettent d’obtenir de véritables informations sur leurs itinéraires, qui peuvent être hors délai pour des raisons de sécurité.

Ce service est également disponible pour iOS et Android qui vous permettent d’accéder à ces données depuis votre smartphone, vous pouvez même être en train de regarder un bateau et savoir tout de suite de quel type de bateau il s’agit, sa provenance et ce qu’il transporte. Tout cela grâce aux systèmes de navigation qui transmettent ces positions à travers le monde.





Sur ordinateur, le service comporte trop de publicité. Dans les applications mobiles, en plus d’être plus fluides, la publicité est également évitée.

Trafic maritime