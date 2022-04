Adieu les équipes russes dans FIFA 22, les joueurs auront le PSG à leur place

FIFA 22 renonce à la Russie et à tous les clubs de football du pays, ainsi qu’aux stades. De plus, ceux qui ont jusqu’alors désigné une équipe russe comme club de prédilection retrouveront le Paris Saint-Germain à leur place.

« En accord avec nos partenaires de la FIFA et de l’UEFA, EA Sports a entamé un processus de retrait de l’équipe nationale de football russe et de tous les clubs russes des produits EA Sports FIFA, y compris FIFA 22, FIFA Mobile et FIFA Online », a déclaré EA Sports en mars dernier. . Une prise de position dans le contexte de la guerre en Ukraine, qui s’est désormais concrétisée. Avec la dernière mise à jour, FIFA 22 abandonne la Russie et tous les clubs de football du pays, ainsi que les stades. De plus, ceux qui avaient précédemment défini une équipe russe comme leur club préféré retrouveront le Paris Saint-Germain (PSG) à leur place. Voici en détail ce qu’implique la décision d’EA Sports sur la base de ce qui est rapporté sur le forum officiel FIFA22 :

La sélection du club favori a été modifiée au PSG si l’équipe nationale russe ou toute autre équipe russe était précédemment sélectionnée.

Suppression de l’arène Otkritie Bank.

Suppression de l’équipe nationale russe et d’autres équipes russes.

Les sélections de joueurs et de gardiens de but de l’arène ont été remplacées par des joueurs du PSG si des joueurs de l’équipe nationale russe ou de toute autre équipe russe étaient précédemment sélectionnés.

Ceux-ci ne seront disponibles qu’après une mise à jour du serveur. Suivez @EAFIFADirect pour savoir quand il sera disponible dans le jeu.

Ces décisions ont également des répercussions au sein de modalités spécifiques. En carrière, l’équipe nationale russe et les autres équipes russes ne seront plus disponibles dans aucune compétition lorsqu’elles commenceront avec une nouvelle sauvegarde. En conséquence, ces équipes ne seront présentes dans aucune compétition et les joueurs ne se verront pas proposer de contrat de management pour l’équipe nationale russe.

En mode Pro Club, les sélections de kits ont été modifiées dans le PSG si l’équipe nationale russe ou tout autre kit de l’équipe russe était précédemment sélectionné. Concernant la sélection du stade, le Pro Club par défaut a été mis en place à la place de l’Otkritie Bank Arena. Enfin, les éléments de personnalisation du stade à thème russe ont été supprimés.