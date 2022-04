Google investira 9,5 milliards de dollars cette année dans des bureaux et des centres de données aux États-Unis

Google est sans aucun doute l’une des entreprises technologiques les plus importantes et les plus puissantes au monde. Et la marque continue de surprendre les consommateurs avec des produits, des innovations et des investissements constants.

Dans ce suivi, la société Android a récemment déclaré qu’elle prévoyait d’investir environ 9,5 milliards de dollars dans ses bureaux et centres de données situés aux États-Unis d’Amérique plus tard cette année.

Google investit 9,5 milliards de dollars aux États-Unis

Selon les informations fournies par Reuters, Google a annoncé mercredi (13) qu’il investirait cette année 9,5 milliards de dollars américains (~8,7 milliards d’euros) dans ses bureaux et centres de données aux États-Unis. Ce montant est donc supérieur aux 7 milliards de dollars (~6,5 milliards d’euros) investis par la marque l’an dernier.

La société Alphabet a déclaré que ce gros investissement créera au moins 12 000 emplois à temps plein cette année 2022 et se concentrera sur les centres de données dans plusieurs États, tels que le Nevada, le Nebraska et la Virginie.

Selon la déclaration officielle de Google :

Il peut sembler contre-intuitif d’augmenter notre investissement dans des bureaux physiques, alors même que nous adoptons une plus grande flexibilité dans notre façon de travailler. Cependant, nous croyons qu’il est plus important que jamais d’investir dans nos campus.

Google investit donc dans une tentative de retrouver une certaine normalité et tente de ramener ses employés dans des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie-Pacifique. À ce titre, la marque entend que les travailleurs retournent au bureau environ 3 jours par semaine, afin de mettre fin progressivement aux politiques qui permettent aux employés de travailler à distance depuis leur domicile en raison des mesures contre la pandémie de COVID-19.

En plus de cette stratégie, l’entreprise a certainement l’intention que l’investissement maintenant appliqué l’aide à poursuivre sa croissance et son innovation.