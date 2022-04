ARM peut être à l’origine des problèmes de chauffage du SoC sur les smartphones Android

Les derniers grands smartphones Android ont été critiqués pour des problèmes connexes qui ont mis en péril leur fonctionnement. Ces situations sont bien connues et n’ont toujours pas de solution en vue.

Les causes ont été avancées à partir de diverses sources, mais il y a maintenant une nouvelle possibilité qui prend forme. Des sources proches de l’industrie avancent qu’ARM lui-même pourrait être à blâmer, en raison de problèmes dans la conception de ces SoC.

Les plaintes associées aux nouveaux smartphones Android de Samsung sont apparues depuis leur introduction au public. Les premières causes pointées du doigt portaient sur la propre fabrication du géant sud-coréen et les problèmes rencontrés dans ce processus.

Les deux modèles équipés de SoC Snapdragon 8 Gen 1 et Exynos 2200 avaient ce comportement et la cause la plus évidente est même un échauffement excessif. La solution n’existe pas encore et semble concerner d’autres smartphones d’autres marques.

Les dernières informations pointent vers une nouvelle cause de l’émergence de ce problème sur les smartphones Android. Des sources proches de l’industrie ont maintenant révélé que la cause de cette situation pourrait se situer ailleurs, bien plus près de l’origine de ces SoC.

Tout porte désormais à croire qu’ARM lui-même est à l’origine de cette panne qui affecte ces SoC. En particulier, c’est la conception de ces composants et le processus de fabrication lui-même qui sont mis en œuvre à la fois par Samsung et TSMC.

Fait intéressant, Apple utilise les mêmes processeurs que ceux conçus par ARM dans l’iPhone et d’autres appareils. La différence, comme ils le soulignent, réside dans les éléments supplémentaires utilisés, qui se traduisent par une personnalisation beaucoup plus efficace de ces SoC.

On ne sait pas comment ce problème peut être résolu, mais certainement avec Samsung voulant développer son SoC, cela sera atténué. L’entreprise pourra appliquer des mesures spécifiques pour éliminer cette faille et éliminer ainsi les problèmes de chauffe sur ses smartphones Android.