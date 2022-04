Les Russes poursuivent Netflix pour avoir annoncé son départ du pays

À l’aube de deux mois de guerre, les sanctions contre la Russie semblent toujours sans effet pratique. Cependant, les Russes sont confrontés à une réduction considérable des nombreux services qu’ils utilisent dans leur vie quotidienne. L’une des réactions les plus récentes est liée au départ de Netflix du pays. Le mécontentement a conduit les Russes à porter plainte contre le service de streaming vidéo.

La plateforme a annoncé qu’elle quitterait le marché du pays en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, amenant ces abonnés à lancer une action collective contre le géant américain.

Netflix : L’invasion de l’Ukraine par la Russie affecte aussi les Russes

Netflix, qui ne compte qu’environ 1 million d’abonnés en Russie, a suspendu ses services en mars et interrompu le développement et l’acquisition de toutes les émissions de télévision et de tous les films réalisés ou commandés en Russie.

Les utilisateurs ont manifesté leur mécontentement et réagissent. Selon les informations, les clients de Netflix Russie réclament une indemnisation de 60 millions de roubles, soit environ 680 millions d’euros.

Aujourd’hui, un cabinet d’avocats représentant les intérêts des utilisateurs de Netflix a déposé un recours collectif contre le service américain Netflix devant le tribunal de district de Khamovnichesky à Moscou. La raison du procès était une violation des droits des utilisateurs russes en raison du refus unilatéral de Netflix de fournir des services en Russie.

Le cabinet d’avocats Chernyshov, Lukoyanov & Partners a déclaré, selon un rapport de l’agence de presse RIA.

La société Netflix n’a pas commenté l’action collective des téléspectateurs russes.

En février, la société américaine a déclaré qu’elle refuserait de diffuser les 20 chaînes publicitaires ouvertes russes que les fournisseurs de services doivent héberger en vertu d’une nouvelle loi qui sera introduite le 1er mars.

Compte tenu de la situation actuelle, nous ne prévoyons pas d’ajouter ces chaînes à notre service.

Dit l’entreprise à l’époque.

En décembre, le régulateur russe Roskomnadzor a ajouté Netflix à sa liste de services audiovisuels car il a atteint plus de 100 000 abonnés.

Sanctions à l’envahisseur

Le mois dernier, afin de réprimander l’action criminelle du Kremlin, plusieurs services ont activé leurs mesures pour sanctionner la Russie. En guise de contre-mesure, un tribunal russe a interdit Facebook et Instagram dans le pays, qualifiant la société mère des plateformes, Meta, d’« extrémiste ».

L’accès à Facebook et Instagram avait déjà été restreint plus tôt ce mois-ci après que Meta eut confirmé qu’il « facilitait » sa politique de discours de haine contre les soldats russes et Poutine en relation avec la guerre en Ukraine.

Meta a déclaré plus tard que les règles plus flexibles ne s’appliqueraient qu’aux personnes postant depuis l’Ukraine.