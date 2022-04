Hyundai Ioniq 5 élue Voiture Mondiale De L'année 2022

La Hyundai IONIQ 5 a été la grande gagnante des prestigieux World Car Awards 2022, après avoir été nommée World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year et World Car Design of the Year. Les résultats ont été révélés lors de la cérémonie qui s’est tenue au Salon international de l’auto de New York (NYIAS).

Le 100% électrique de Hyundai a remporté les trois catégories pour lesquelles il était nominé.

Hyundai IONIQ 5 Voiture mondiale de l’année

Le jury international, composé de 102 journalistes automobiles de 33 pays à travers le monde, a récompensé le crossover innovant qui est le premier d’une nouvelle ère de véhicules électriques Hyundai, basé sur la plateforme E-GMP 100 % électrique avancée.

Cet innovateur électrique a déjà remporté de nombreux prix internationaux. Il a été le vainqueur dans les trois catégories dans lesquelles il a été nominé, dans un lot de 27 modèles concurrents lancés en 2021.

L’IONIQ 5 est le premier modèle de la sous-marque IONIQ de Hyundai dédiée exclusivement aux véhicules électriques. L’architecture de la plateforme E-GMP offre 800V, une charge ultra-rapide de 10% à 80% en seulement 18 minutes et un intérieur très spacieux.

L’autonomie de la Hyundai IONIQ 5, avec une seule charge, en conduite urbaine est de 686 km et l’autonomie combinée est de 481 km, selon le cycle (WLTP). Il intègre la technologie Vehicle-to-Load (V2L), la connectivité et les systèmes d’assistance au conducteur qui offrent une expérience ultime.

Nous sommes vraiment fiers de recevoir ce prix prestigieux, qui reconnaît le talent et le travail acharné de chacun, y compris des partenaires, chez Hyundai Motor Company. Notre vision est de permettre le progrès pour l’humanité et notre approche servira à renforcer notre engagement à faire de cette vision une réalité.

A déclaré Jaehoon Chang, président et chef de la direction de Hyundai Motor Company.

Hyundai prévoit d’introduire 17 nouveaux modèles BEV d’ici 2030 et d’augmenter les ventes mondiales annuelles à 1,87 million d’unités d’ici 2030.

Pour le véhicule électrique mondial de l’année, le jury a sélectionné la Hyundai IONIQ 5 parmi une liste initiale de 11 véhicules, puis parmi trois véhicules.

Pour être éligibles à la catégorie, les véhicules doivent être propulsés uniquement par un ou plusieurs moteurs électriques, produits au minimum à 5 000 unités par an et commercialisés sur au moins deux grands marchés sur au moins deux continents, dans la période comprise entre le 1er janvier 2021 et 30 mars 2022.

Pour le World Car Design of the Year, un panel de six experts de France, d’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis a sélectionné la Hyundai IONIQ 5 parmi tous les concurrents en compétition dans les cinq catégories restantes. Le jury a examiné chaque véhicule en fonction du design et de l’innovation qui ont élevé la barre.