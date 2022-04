Les listes des détaillants pour l’actualisation RDNA 2 d’AMD suggèrent que le RX 6950 XT aura un prix élevé

En bref : Il ne fait plus aucun doute qu’un trio de cartes graphiques RDNA 2 actualisées débarquera sur le marché dans les semaines à venir. Cependant, un certain nombre de listes de détaillants suggèrent que le prix du RX 6950 XT sera tout aussi absurde que celui du RTX 3090 Ti de Nvidia. On ne peut qu’espérer que la même chose ne s’applique pas au RX 6750 XT et au RX 6650 XT.

Plus tôt cette semaine, une liste RRA a signalé le lancement imminent des cartes graphiques actualisées de la série Radeon RX 6000 d’AMD – les RX 6650 XT, RX 6750 XT et RX 6950 XT. Les nouvelles cartes seront livrées avec une mémoire GDDR6 de 18 Gbps et des horloges boost potentiellement plus élevées, comme une sorte de solution provisoire jusqu’à ce que RDNA 3 soit prêt.

Comme l’a repéré Tom’s Hardware, une liste distincte sur le site Web de la Commission économique eurasienne laisse entendre que Gigabyte aura ses propres modèles personnalisés et peut-être même quelques cartes RX 6400 bas de gamme. Le prix reste en grande partie un mystère, mais cela et la disponibilité des nouvelles cartes seront cruciaux pour leur succès, même si Intel n’a pas réussi à capitaliser sur la fenêtre de temps optimale pour la sortie de ses GPU de bureau Arc A-series.

La seule chose que nous ayons sur les prix est une série de listes de vente au détail pour le RX 6950 XT, gracieuseté du célèbre leaker Twitter momomo_us. Ce sont pour les modèles des séries Aorus et Gaming de Gigabyte tels qu’ils apparaissent sur les sites de détaillants australiens comme MegaBuy et ITNest.

Sans surprise, le prix catalogue du RX 6950 XT semble osciller entre 3 241 et 3 338 dollars australiens (TVA incluse), ce qui se traduit par environ 2 412 $ à 2 485 $. C’est nettement plus élevé que le prix du RX 6900 XT chez le même détaillant, qui commence à partir de 1 397 $.

Si ces prix sont une indication, il semble qu’AMD cherche à concurrencer Nvidia pour laquelle la société peut fixer le prix plus haut pour les passionnés qui veulent le meilleur des meilleurs GPU et sont prêts à payer pour cela. Un rapide coup d’œil sur Newegg révèle un Zotac RTX 3090 Ti coté à 2 099 $, tandis que le modèle FTW3 Gaming d’EVGA est coté à 2 850 $ sur Amazon. Le RX 6950 XT peut se retrouver dans la même gamme de prix, mais nous devrons attendre et voir.

Avec l’amélioration constante des prix et de la disponibilité des GPU, il serait décevant de voir AMD appliquer des prix absurdes à toutes ses cartes à venir. Alors que de nombreux joueurs ont démontré qu’ils étaient prêts à payer 300 $ de plus lors de la mise à niveau vers les cartes RTX 30 de Nvidia par rapport à leurs anciennes cartes, on ne peut pas en dire autant de la série RX 6000 d’AMD. Et avec Intel visant à lancer cet été des GPU Arc A de bureau, AMD n’a qu’une petite fenêtre d’opportunité pour attirer les joueurs vers ses cartes RX 6×50 XT.