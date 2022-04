En fin d’année dernière, nous avons eu le plaisir d’essayer Halo Infinite (voir ici), le dernier titre de la fantastique série de 343 Industries.

Récemment, Halo Infinite a reçu des nouvelles, avec l’annonce de la saison 2. Venez voir…

Halo Infinite était l’un des jeux les plus importants à la fin de l’année dernière car il représentait le retour de l’un des personnages les plus emblématiques des jeux vidéo, MasterChief.

Le jeu lui-même peut être considéré comme une célébration de MasterChief et de ce qu’il est devenu au fil des ans pour d’innombrables joueurs Xbox du monde entier.

Plus tôt cette semaine, 343 Industries a partagé la bande-annonce de lancement de Halo Infinite Lone Wolves : Saison 2, qui sera disponible à partir du 3 mai 2022.

La deuxième saison de Halo Infinite commencera donc au début du mois prochain, à travers laquelle les joueurs peuvent s’attendre à de nouveaux contenus, notamment de nouvelles cartes, des modes, des événements thématiques à durée limitée et un tout nouveau Battle Pass, qui n’expire jamais et apporte quelques avantages. . Des avantages tels que la possibilité pour les joueurs de profiter de nouvelles façons de personnaliser leurs propres Spartans ou 1000 crédits en jeu.

Concernant les nouvelles cartes, 343 Industries a révélé qu’une nouvelle arène appelée Catalyst et une nouvelle Big Team Battle Map (scénarios plus larges pour les combats d’équipe) appelée Breaker arriveront.

D’autre part, de nouveaux modes de jeu multijoueurs arriveront, y compris un mode gratuit pour tous appelé Last Spartan Standing, le Land Grab et le retour du classique King of the Hill avec quelques ajustements.

Des améliorations et des ajustements au système de progression arrivent également avec cette saison 2 et en ce qui concerne le mode histoire, nous verrons l’inclusion de plusieurs « événements sur le thème de l’histoire ».

Halo Infinite Lone Wolves : la saison 2 sera disponible à partir du 3 mai 2022.