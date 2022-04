Pulsar : la nouvelle balance de Prozis dotée d’un moniteur cardiaque

Nous vivons à l’ère des gadgets et beaucoup d’entre eux sont extrêmement importants car ils nous aident à prendre soin de nous. En plus des montres intelligentes, des bracelets intelligents et d’autres équipements « portables », une balance intelligente peut nous fournir des informations importantes pour notre bien-être.

Aujourd’hui, Netcost-security.fr présente Pulsar, la nouvelle balance de Prozis qui est livrée avec un capteur pour enregistrer la fréquence cardiaque.

Comme nous l’avons présenté, Prozis dispose déjà d’une large gamme de produits technologiques très intéressants à de bons prix. Les balances numériques intelligentes sont l’un des produits les plus recherchés dans ce segment technologique. La société a récemment lancé Pulsar, une balance qui fournit de nombreux indicateurs de notre condition physique, dont la fréquence cardiaque.

Tous les enregistrements sont également enregistrés dans l’application Prozis, où nous pouvons suivre tous les développements.

Échelle de pouls : surveillez votre forme avec précision

Avec cette balance Prozis, tu peux savoir :

Poids corporel (masse corporelle totale)

Indice de masse corporelle (une relation normalisée entre le poids et la taille, utilisée comme indicateur général de la santé)

Eau corporelle (la quantité totale de liquide dans votre corps, indiquée en pourcentage de votre poids total)

Âge métabolique (calculé en comparant le taux métabolique basal d’un individu avec le taux moyen d’autres individus du même âge chronologique)

Métabolisme de base (quantité de calories dont le corps a besoin par jour lorsqu’il est au repos)

Pourcentage de graisse corporelle (masse grasse totale divisée par la masse corporelle totale multipliée par 100)

Graisse sous-cutanée (La graisse stockée directement sous la peau. Les femmes ont tendance à avoir un pourcentage plus élevé que les hommes)

Graisse viscérale (la graisse qui entoure les organes vitaux dans la région abdominale)

Muscle squelettique (Muscle qui est attaché aux os, appartenant au système mécanique qui aide à déplacer les membres et d’autres parties du corps)

Masse musculaire (Poids total des muscles de votre corps)

Masse osseuse (Poids total des os de votre corps)

Protéine (la protéine est un élément constitutif des tissus corporels et peut également servir de source d’énergie)

Masse grasse corporelle (le poids total de graisse dans votre corps)

Classification de la morphologie corporelle (Évalue les niveaux de graisse corporelle et de masse musculaire et classe le résultat selon l’un des neuf types de corps)

rythme cardiaque





Netcost-security.fr, en partenariat avec Prozis, vous donne la possibilité d’acheter la balance intelligente Pulsar avec une remise de 10 % en utilisant le bon Netcost-security.fr (que vous devez mettre à l’étape 4 de votre commande). Profitez des offres.